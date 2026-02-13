< sekcia Šport
Sáblíková sa rozlúčila s olympiádami: „Nikdy na to nezabudnem“
Tridsaťosemročná Sáblíková odštartovala olympijskú kariéru v Turíne 2006, kde jej tesne ušla medaila na 5000 m. O štyri roky vo Vancouveri sa už zaradila medzi najväčšie hviezdy hier.
Autor TASR
Miláno 13. februára (TASR) - Martina Sáblíková si svoje posledné vystúpenie pod piatimi kruhmi predstavovala úplne inak, no všetko zmenilo ochorenie, ktoré českú rýchlokorčuliarku zložilo na niekoľko dní do postele. Sedemnásobná olympijská medailistka musela vynechať preteky na 3000 metrov a do svojej najsilnejšej disciplíny, päťtisícky, nastúpila výrazne oslabená. Ôsmy cenný kov tak už nepridala, obsadila 11. miesto, no aj tak bola šťastná.
„Bolo to najhorších päť kilometrov v mojom živote, ale aj mojich najlepších vďaka podpore fanúšikov, rodiny a všetkých tu. Dnes to bolo šialené. Takže som veľmi šťastná,“ povedala po svojich posledných pretekoch na olympijských hrách a priblížila aj dni predtým: „Bolo to veľmi ťažké. Štyri dni som ležala v posteli. Na žiadnej inej súťaži by som po tom nešla na štartovaciu čiaru. Ale toto sú olympijské hry, chcete tu štartovať. Je to niečo špeciálne.“
Tridsaťosemročná Sáblíková odštartovala olympijskú kariéru v Turíne 2006, kde jej tesne ušla medaila na 5000 m. O štyri roky vo Vancouveri sa už zaradila medzi najväčšie hviezdy hier. Získala zlato na 5000 aj 3000 metrov a pridala bronz na 1500 m. V Soči 2014 obhájila titul na päťtisícke a na 3000 m brala striebro. V Pjongčangu bola druhá na 5000 m a o štyri roky v Pekingu získala na rovnakej vzdialenosti posledný cenný kov – bronz.
„Olympiáda bol môj sen, už keď som mala desať rokov. Vyhrala som medaily, no najpodstatnejšie boli tie priateľstvá, ktoré som si vybudovala. To pre mňa znamená nesmierne veľa. Dnešok bol veľmi emotívny a nikdy na neho nezabudnem,“ povedala po tom, čo si v hale vo Fiera Miláno odkrútila čestné kolo za obrovského potlesku všetkých divákov, kamarátov i súperiek.
„Podpora bola neskutočná, už pred pretekmi som začala plakať. Bolo veľmi ťažké sa sústrediť. Mala som tep bol okolo 150, ale bolo to úžasné. Toľko podpory a všetky tie české vlajky. Nemám slov,“ vyznala sa Sáblíková, ktorá stále drží svetové rekordy na 3000 (3:52,02 min) aj 10.000 metrov (13:48,33 min). „Naozaj, naozaj som tu chcela štartovať. Tieto preteky boli také ťažké, ale som na seba veľmi hrdá, že som to dokázala. Som veľmi hrdá na ľudí okolo mňa, ktorí mi pomáhali a ktorí stáli za mnou,“ povedala.
Českej legende zložila poklonu aj jej dobrá kamarátka a víťazka Francesca Lollobrigidová z Talianska, ktorá v Miláne získala už druhé zlato (3000 m, 5000 m). „Moment s Martinou ma zbavil napätia, bola som veľmi dojatá a nemohla som si vybrať lepšiu dvojičku. Naozaj mi to dodalo impulz, pretože je skutočná legenda,“ vyhlásila.
