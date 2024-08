Sabo sa po deviatich rokoch vrátil do Trnavy, podpísal ročnú zmluvu

Trnava 6. augusta (TASR) - Slovenský futbalista Erik Sabo sa po deväťročnom pôsobení v zahraničí vrátil do Spartaka Trnava. S účastníkom Niké ligy podpísal ročnú zmluvu.



Tridsaťdvaročný stredopoliar, ktorý je schopný nastupovať aj v defenzíve, odišiel zo Spartaka v roku 2015, keď prestúpil do PAOK Solún. Odvtedy vystriedal viacero zahraničných klubov, naposledy pôsobil na Cypre v klube AEZ Zakakiou. Od 1. júla tohto roka bol voľný hráč. "Aktuálne sme jeho angažovaním reagovali na zranenie ďalšieho stopéra a Erik odohral na tejto pozícii počas uplynulej sezóny viacero zápasov. Sabo je skúsený univerzál, ktorý je schopný hrať na viacerých postoch a dokáže pokryť aj pozície krajných obrancov," uviedol pre klubový web tréner "andelov" Michal Gašparík.



Sabo má na konte 18 štartov v reprezentačnom A-tíme, bol aj pri historicky prvom postupe SR na ME v roku 2016. Do prvého tímu Spartaka sa dostal v roku 2010, keď v trnavskom drese absolvoval debut v profesionálnom futbale. Zahral si aj v kvalifikácii Európskej ligy v ročníkoch 2014/2015 a 2015/2016. "Je to dobrý pocit vrátiť sa do rodného mesta, kde som s futbalom začínal. Budem sa snažiť oplatiť šancu, ktorú som dostal a splatiť dlh, ktorý som voči klubu mal. Dúfam, že moje pôsobenie bude úspešné. Ambíciou bude zopakovať pohárovú Európu a pokúsiť sa o výhru v Slovenskom pohári," povedal Sabo.