Slovenské družstvá na olympiáde v Budapešti nechcú podliezť nasadenie

Bratislava 10. septembra (TASR) - Výsledkovo dopadnúť aspoň v intenciách nasadenia. Taký je základný cieľ slovenských mužov aj žien na 45. Svetovej šachovej olympiáde reprezentačných družstiev v Budapešti.



Po utorňajšom večernom slávnostnom otvorení sa bude hrať od stredy 11. septembra tzv. švajčiarskym systémom. Tímy v kategóriách open (reálne takmer bez výnimky muži) aj žien absolvujú každý deň jedno stretnutie, a to s jedinou výnimkou od 15.00 h, pričom 17. septembra bude voľný deň. Záverečné 11. kolo sa v nedeľu 22. septembra začne už o 11.00 h.



"Na tomto rozsahom naozaj obrovskom podujatí sa stretne okolo 2000 šachistov a členov podporných štábov. Naše ženy skončili predvlani štrnáste. Ak by sa k tomu čo i len priblížili, bol by som veľmi rád. Káder sme však omladili, príležitosť dostanú nové hráčky. Necestujeme teda s veľkými očami," skonštatoval prezident Slovenského šachového zväzu (SŠZ) Milan Roman.



Slovenkám v zložení Zuzana Borošová, Eva Repková, Alena Mrvová, Simona Bochníčková a Ema Walterová pod vedením Igora Štohla patrí s priemerným ELO-ratingom 2196 po uzávierke prihlášok 32. pozícia medzi 184 družstvami. Slováci Viktor Gažík, Filip Haring, Samir Sahidi, Juraj Druska a Sebastián Lukáš Kostolanský pod vedením nehrajúceho kapitána Sergeja Movsesiana podľa priemerného ELO-ratingu 2495 figurujú na 43. priečke v spoločnosti 197 tímov.



Reprezentácia SR na predchádzajúcej Svetovej šachovej olympiáde predminulý rok v indickom Čennaí obsadila spomenuté 14. miesto (ženy), respektíve 39. priečku (open). Zlato získali Ukrajinky a Uzbeci. Historickým maximom slovenských tímov je 8. priečka mužov v slovinskom Blede 2002 a dokonca 7. pozícia žien o dva roky neskôr v španielskej Calvii.