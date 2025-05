Šach: Slovensko bude po 11 rokoch opäť hostiť Mitropa Cup

Bratislava 13. mája (TASR) - Po jedenástich rokoch sa na Slovensko vracia prestížny medzinárodný šachový turnaj reprezentačných družstiev mužov i žien Mitropa Cup. Atraktívne podujatie v Trenčíne sa začne v stredu 14. mája a potrvá do štvrtka 22. mája.



V hoteli Magnus pod hradom Matúša Čáka sa v oboch kategóriách predstaví desať reprezentačných výberov. Hrať budú vždy od 15.00 h, každý s každým, čiže na deväť kôl. Zastúpenie popri SR budú mať Česko, Francúzsko, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Slovinsko, Švajčiarsko a Taliansko.



Slovensko v minulosti hostilo Mitropa Cup dvakrát. V roku 2004 to bolo v rezorte Zemplínska šírava, kde skončil domáci tím druhý za Chorvátmi a edícia 2014 sa konala v Ružomberku. Družstvo SR na nej obsadilo 3. miesto v open kategórii za Maďarskom a Nemeckom. „Samozrejme, že by sme ani trochu nenamietali, ak by sa niektorému z našich reprezentačných výberov podarilo predĺžiť tradíciu medailových výsledkov z domáceho prostredia,“ skonštatoval podľa tlačovej správy prezident Slovenského šachového zväzu Milan Roman. „My sa však, pochopiteľne, v prvom rade koncentrujeme na to, aby Mitropa Cup priniesol úspech po organizačnej stránke. Veľmi nám záleží na tom, aby sa podujatie vydarilo a vynakladáme primerané úsilie. Pevne verím, že všetci priami účastníci, členovia realizačných štábov, rozhodcovia, funkcionári a ďalší hostia budú odchádzať iba s príjemnými zážitkami,“ dodal šéf SŠZ, zároveň riaditeľ turnaja.