Šachisti oslavujú storočnicu turnajmi, známkou a simultánkou legendy

Bratislava 5. septembra (TASR) - Slovenský šachový zväz (SŠZ) si pripomína 100. výročie svojho vzniku veľkolepým spôsobom. Pri príležitosti vzácneho jubilea sa bude v sobotu konať šachový turnaj SŠZ 100 BLESK. Ďalšou zo sprievodných akcií bude rapid turnaj SŠZ 100 MLÁDEŽ, oba sa uskutočnia v bratislavskom nákupnom centre Avion Shopping Park. Okrem toho SŠZ vydáva poštovú známku, ktorú predstavili na štvrtkovej tlačovej konferencii.



"V júni 1924 v Trenčianskych Tepliciach založilo osem klubov zo Slovenska vtedajšiu Slovenskú šachovú župu, čo bola prvá šachová organizácia na našom území. Storočnicu oslavujeme s časovým odstupom, chceli sme sa vyhnúť dovolenkovým obdobiam a medzitým prebehli viaceré medzinárodné aj domáce súťaže. Myslím si, že to bude dôstojná oslava, ktorej súčasťou budú aj turnaje, galavečer a výstava spomienkových šachových predmetov," povedal prezident SŠZ Milan Roman.



Pod jeho vedením pribudlo registrovaných členov SŠZ, ktorých je okolo 5000 a sú združení v zhruba dvoch stovkách klubov od extraligu až po piatu ligu. "Myslím, že SŠZ sa za štyri roky môjho pôsobenia vo funkcii prezidenta posunul, z veľmi malého zväzu sme sa stali dostatočne veľkí. Máme najmä šikovnú mládež, ktorá chodí na podujatia ako nikdy v histórii. Stúpa nám počet členov a šach je veľmi populárny," dodal Roman.



Hlavnou tvárou kampane pri príležitosti 100. výročia SŠZ je Ján Plachetka, ktorého čaká v sobotu simultánka. "Na simultánku sa nikdy nepripravujem, pretože nepoznám súperov a tí nepatria medzi šachistov vysokého rangu. Po šachovej stránke sa teda nepripravujem. Dobre sa vyspím a chcem byť v dobrej fyzickej aj psychickej kondícii. Dúfam, že súperov bude maximálne 20, lebo to je dosť veľký počet," povedal prvý slovenský veľmajster a žijúca legenda slovenského šachu. Sedemdesiatdeväťročný Plachetka prispel ako hráč k zisku striebornej medaily na Šachovej olympiáde vo švajčiarskom Luzerne (1982). Počas svojej bohatej kariéry vyhral okolo 30 významných turnajov, ako tréner sa podieľal na výchove mnohých reprezentantov.



Niektorí z nich sa predstavia na blížiacej sa Šachovej olympiáde, ktorá sa uskutoční 10.-23. septembra v Budapešti. Veľké oči však slovenská výprava nemá, mužský tím v zložení Viktor Gažík, Filip Haring, Samir Sahidi, Juraj Druska, Sebastián Lukáš Kostolanský vedený kapitánom Sergejom Movsesjanom je na základe elo-ratingu nasadený až na 43. mieste. Slovenky cestujú do maďarskej metropoly pod taktovkou Igora Štohla v zostave Zuzana Borošová, Eva Repková, Alena Mrvová, Simona Bochníčková a Ema Walterová ako 32. nasadené. "Štartová listina zahŕňa takmer 200 mužských a ženských družstiev, stretne sa tam 2000 šachistov. Naše ženy boli pred dvoma rokmi štrnáste, ak by sa k tomu čo i len priblížili, bol by som veľmi rád. Družstvo sme omladili, šancu dostanú nové hráčky. Nejdeme tam s veľkými očami, budem rád, keď prekonajú svoje nasadenia," povedal Roman o ambíciách slovenskej výpravy.



Súčasťou štvrtkovej tlačovky bolo aj pripomenutie si nedávneho úspechu Bianky Macákovej a Simony Kováčikovej. Mladé Slovenky získali bronzové medaily v súťaži dvojčlenných družstiev v najmladšej vekovej kategórii U10 v rapid šachu na 23. ME mládeže v Prahe. Podujatie sa konalo koncom augusta pod hlavičkou Európskej šachovej únie (ECU).