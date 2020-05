Šachista Carlsen vyhral na elitnom internetovom turnaji

Berlín 3. mája (TASR) - Majster sveta Magnus Carlsen z Nórska sa stal víťazom on-line šachového turnaja, ktorý sám organizoval. Vo finále zdolal v nedeľu Američana Hikarua Nakamuru 2,5:1,5.



"Bolo to náročné, ale, našťastie, dokázal som to," citovala agentúra DPA 29-ročného Carlsena, ktorý v čase pandémie koronavírusu pozval na turnaj sedmičku svojich najväčších súperov. Osem najlepších šachistov sveta bojovalo o finančnú prémiu vo výške 250.000 dolárov. Víťaz získal 70.000, zdolaný finalista si pripísal 45.000 dolárov.



Turnaj sa začal 18. apríla. V prvej fáze pozostávajúcej zo siedmich kôl hral raz každý s každým. Carlsen uspel v prvých štyroch stretnutiach, no v záverečných troch dvakrát prehral a do semifinále postúpil z tretieho miesta. Vo Final Four naňho najprv nestačil Číňan Ting Li-žen, Nakamura v záverečnej partii uhral iba remízu po tom, ako mal Carlsen na konte dve víťazstvá a Američan jedno.