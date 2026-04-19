Šachista Degťarov senzačne majstrom Európy, zo SR najvyššie Haring
Osemnásťročný Degťarov bol pred štartom turnaja nasadený na 126. mieste, no napokon finišoval prvý s bilanciou osem víťazstiev, dve remízy a jedna prehra.
Autor TASR
Katovice 19. apríla (TASR) - Ukrajinský medzinárodný majster Roman Degťarov si senzačne vybojoval titul majstra Európy v šachu. V nedeľnom 11. kole na šampionáte v poľských Katoviciach zvíťazil nad španielskym veľmajstrom Davidom Antonom Guijarrom a celkové poradie ovládol so ziskom 9 bodov. Osemnásťročný Degťarov bol pred štartom turnaja nasadený na 126. mieste, no napokon finišoval prvý s bilanciou osem víťazstiev, dve remízy a jedna prehra.
Súčasťou 500-člennej štartovej listiny bola aj šestica slovenských reprezentantov. Najvyššie sa umiestnil Filip Haring na 75. priečke, o šesť pozícií pod ním skončil Juraj Druska. Obaja získali 7 bodov. Samir Sahidi skončil so 6 bodmi 168., Šimon Rybka mal o bod menej a umiestnil sa na 291. priečke. S rovnakým bodovým ziskom obsadil Daniel Kulich 332. miesto, jeho brat Filip skončil 386. so 4,5 bodu.
