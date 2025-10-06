Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Šachista Ftáčnik získal bronz na ME seniorov v kategórii nad 65 rokov

Na snímke vpravo slovenský šachista Ľubomír Ftáčnik počas Majstrovstiev Slovenska v šachu v Piešťanoch v utorok 15. júla 2025. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Šampionát sa hral na 9 kôl švajčiarskym systémom, s časovou kontrolou 90 minút na 40 ťahov s prídavkom 30 minút po zvyšku hry s pridávaním 30 sekúnd na ťah.

Autor TASR
Rabac 6. októbra (TASR) - Slovenský šachový veľmajster Ľubomír Ftáčnik získal na ME seniorov v chorvátskom letovisku Rabac bronzovú medailu v kategórii nad 65 rokov.

V deviatich kolách uhral 6,5 bodu, pričom ani raz nenašiel premožiteľa. Čoskoro 68-ročný Ftáčnik potvrdil papierové prognózy, keďže bol tretím najvyššie nasadeným hráčom šampionátu. V jeho kategórii triumfoval Gruzínec Zurab Sturua pred Angličanom Johnom Nunnom (obaja 7 bodov). V kategórii 50+ dosiahol zo Slovákov najlepší výsledok Karol Motúz, ktorý skončil siedmy.

