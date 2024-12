Šachista Murzin získal titul v rapide, Druška obsadil 156. miesto

New York 29. decembra (TASR) - Ruský šachista Volodar Murzin sa stal majstrom sveta v rapide. Šampionát sa konal v New Yorku a 18-ročný Murzin je v poradí tretí ruský majster sveta v tejto disciplíne od prvého oficiálneho turnaja v roku 2012. Pred ním triumfovali Sergej Kariakin (2012) a Daniil Dubov (2018). Medzi ženami triumfovala Humpy Koneruová z Indie.



Mladý Rus uhral v 13. kole remízu s Karenom Grigorjanom z Arménska a to mu stačilo na prvé miesto. Získal celkovo 10,5 bodu, jeho prenasledovateľ a krajan Alexander Griščuk získal 9,5 bodu. Rusi napokon ovládli celé pódium, tretí skončil Jan Nepomňaščij.



Veľký favorit Magnus Carlsen šampionát nedokončil, lebo nedodržal dress code. Obhajca titulu tak urobil po tom, čo ho Medzinárodná šachová federácia (FIDE) vyzvala na prezlečenie džínsov. Líder svetového rebríčka si ich obliekol počas piatkového 9. kola, čím porušil pravidlá FIDE. Najprv dostal pokutu 200 dolárov, no potom odmietol splniť žiadosť federácie, aby sa okamžite prezliekol. V 9. kole ho teda diskvalifikovali a následne odstúpil.



Po zisku titulu Murzin uviedol, že chce si chce zahrať s Carlsenom. "Samozrejme, chcem hrať s Magnusom, pretože je to naozaj silný hráč. A samozrejme chcem vyhrať. Možno budúci rok si s ním zahrám. Bol som dnes nervózny, pretože je to veľká súťaž s veľmi silnými súpermi, niekedy som mal aj šťastie," citovala Murzina FIDE.



Slovenský reprezentant Juraj Druška skončil na 156. mieste so ziskom 5 bodov.