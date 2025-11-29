Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Šachista Pecháč obsadil na ME v rapide v Prištine 16. miesto

Ilustračné foto. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Titul si vybojoval Litovčan Paulius Pultinevičius.

Autor TASR
Priština 29. novembra (TASR) - Jerguš Pecháč obsadil na ME jednotlivcov v rapid šachu 16. miesto. Na šampionáte v kosovskej Prištine nazbieral 21. nasadený hráč v jedenástich kolách osem bodov a bol lepší z dvojice Slovákov. Samir Sahidi, nasadený ako 28., skončil so 7,5 bodmi na 33. priečke.

Titul si vybojoval Litovčan Paulius Pultinevičius (10 bodov), striebro získal Gruzínec Levan Pantsulaia a tretí bol Belgičan Daniel Dardha (obaja 9 bodov). Najvyššie nasadenému Španielovi Jaimemu Santosovi Latasovi turnaj nevyšiel, obsadil až 21. miesto.

V nedeľu sa v Prištine uskutočnia ME v bleskovom šachu (blitzi), ktoré sa hrajú na 13 kôl tempom 3 minúty + 2 sekundy/ťah. Štartovať budú aj obaja Slováci.
