Šachisti SR získali striebro na ME družstiev nad 65 rokov

Čatež 17. mája (TASR) - Slovenskí šachisti získali na ME seniorských družstiev strieborné medaily v kategórii nad 65 rokov. Tím v zložení Ľubomír Ftáčnik, Ján Plachetka, Alois Lanč a Peter Petrán prehral na šampionáte v slovinskom meste Čatež len jeden z deviatich zápasov.



Vo 4. kole bolo nad jeho sily Anglicko, ktoré dokráčalo k celkovému triumfu. Bronz ukoristili domáci Slovinci. Slováci obhajovali zlato z vlaňajších ME v poľskej Swidnici, ktorými prešli bez zaváhania. "Hrali sme v identickej zostave ako vlani. Angličania boli pred rokom druhí, teraz sme si vymenili pozície. Hviezdnu zostavu mali Slovinci, skončili sme pred nimi a to považujem za veľký úspech. Chcel by som vyzdvihnúť na prvej šachovnici Ľuba Ftáčnika, ktorý bol náš motor a hlavný strojca strieborného úspechu," povedal pre TASR Plachetka.



V kategórii nad 50 rokov nedosiahlo slovenské družstvo v zložení Martin Mrva, Karol Motúz, Claudiu Andrei Zetocha, Marián Kantorík na medailové stupne a obsadilo 6. priečku. Vyhrali Angličania pred Maďarmi, pódium doplnili Taliani.