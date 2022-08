Šachtar Doneck odohrá domáce zápasy v Poľsku

Kyjev 27. augusta (TASR) - Ukrajinský tím Šachtar Doneck odohrá domáce zápasy v skupinovej fáze Ligy majstrov 2022/2023 v Poľsku. Klub uzavrel nájomnú zmluvu s Legiou Varšava. Šachtar sa stretne v F-skupine so španielskym obhajcom titulu Realom Madrid, nemeckým RB Lipsko a škótskym Celticom Glasgow.



"Štadión Legie je v prvom rade domovom nášho tímu. Od vypuknutia vojny sa však náš klub a Nadácia Legia zapájajú do pomoci utečencom, futbalovým klubom z Ukrajiny a v spolupráci so Šachtarom sme spoločne podporili vnútorných migrantov. Štadión tak bude v najbližších mesiacoch dejiskom zápasov Ligy majstrov, v ktorých nastúpi Šachtar," uviedol podľa portálu insidethegames.biz Marcin Herra, výkonný riaditeľ Legie Varšava.



Šachtar nehral vo svojom domovskom meste už od roku 2014 pre ruskú inváziu v oblasti Donbas na východe Ukrajiny. Trinásťnásobný ukrajinský šampión sa následne presťahoval do Charkova, potom do Ľvova a následne sa dohodol s Dynamom Kyjev. Šachtar bude naďalej hrať svoje domáce ligové stretnutia v Kyjeve, no v zápasoch Ligy majstrov sa predstaví v Poľsku. "Zatiaľ nemôžeme hostiť svoje domáce zápasy v rámci európskych súťaží na Ukrajine, a tak sme sa rozhodli odohrať duely skupinovej fázy Ligy majstrov vo Varšave. Chcem sa poďakovať vedeniu Legie za to, že nám klub poskytol svoj štadión. Veríme, že vynikajúce podmienky, ktoré poskytuje Legia, a neuveriteľná atmosféra, ktorú vytvárajú fanúšikovia na štadióne, pomôžu Šachtaru k úspešnému účinkovaniu v tejto sezóne Ligy majstrov," povedal Sergej Palkin, výkonný riaditeľ Šachtaru.