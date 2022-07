Šachtar Doneck žiada od FIFA kompenzáciu 50 miliónov dolárov

Doneck 18. júla (TASR) - Ukrajinský futbalový klub Šachtar Doneck žiada od Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) 50 miliónov dolárov. Má ísť o kompenzáciu za neuskutočnené prestupy v súvislosti s inváziou ruských vojsk do krajiny.



FIFA povolila 23. júna zahraničným hráčom a trénerom prerušiť ich zmluvy v ukrajinských a ruských kluboch do 30. júna 2023. Šachtar žiada Športový arbitrážny súd (CAS), aby toto pravidlo zrušil. Klub chcel predať svojich 14 zahraničných hráčov, aby vyrovnal stratené príjmy po prerušení ligy.



Generálny riaditeľ klubu Sergej Palkin v tejto súvislosti poslal list prezidentovi FIFA Giannimu Infantinovi. "Kvôli rozhodnutiu FIFA prišiel klub o možnosť na prestup zahraničných hráčov za celkovú sumu asi 50 miliónov dolárov," cituje ho agentúra DPA. Tvrdí, že FIFA pred zavedením pravidla nekonzultovala s ukrajinskými zainteresovanými stranami. "Všetci veria, že sme jedna futbalová rodina. Nie sme, pretože ukrajinské kluby nikoho nezaujímajú. Je to veľmi veľká škoda. FIFA sa o nás nestará," uzavrel Palkin.