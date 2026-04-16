Štvrtok 16. apríl 2026
Šachtar remizoval v odvete s Alkmaarom 2:2 a postúpil do semifinále KL

Hráč Alkmaaru Matej Sin v akcii počas zápasu štvrfinále Konferenčnej ligy AZ Alkmaar - Šachtar Doneck v Alkmaare 16. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Bratislava 16. apríla (TASR) - Futbalisti Šachtaru Doneck sa predstavia v semifinále Konferenčnej ligy. Po hladkej výhre 3:0 v prvom dueli remizovali vo štvrťfinálovej odvete na ihrisku AZ Alkmaar 2:2. Domáci otočili nepriaznivý stav z 0:1, ale nerozhodný výsledok zariadil Luca Meirelles v 83. minúte.

V semifinále čaká na ukrajinský tím jeden z dvojice Fiorentina - Crystal Palace (prvý zápas 0:3). V druhom semifinále sa stretnú postupujúci z dvojíc AEK Atény - Rayo Vallecano a Racing Štrasburg - FSV Mainz. Zápasy sú na programe 30. apríla a 7. mája, finále súťaže sa uskutoční 27. mája v Red Bull Aréne v Lipsku.

odveta štvrťfinále Konferenčnej ligy:

AZ Alkmaar - Šachtar Doneck 2:2 (0:0)

Góly: 73. Jensen, 80. Šín - 58. Alisson, 83. Luca Meirelles

/prvý zápas 0:3, postúpil Šachtar/
