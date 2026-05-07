Štvrtok 7. máj 2026
Šachtar v Londýne navštívil hrob zakladateľa Donecka

Futbalisti Šachtaru Doneck. Foto: TASR/AP

Londýn 7. mája (TASR) - Futbalisti Šachtaru Doneck si pred štvrtkovou odvetou Konferenčnej ligy na pôde Crystal Palace uctili zakladateľa ukrajinského mesta Johna Hughesa. V južnom Londýne navštívili jeho hrob.

Bývalý walesky podnikateľ a inžinier založil Doneck v roku 1869. Mesto sa v minulosti podľa neho zvyklo nazývať aj „Hughesovka“. Hráčov Šachtaru čaká vo štvrtok semifinálová odveta v Selhurst Parku, úvodný duel na neutrálnej pôde v Krakove prehrali 1:3. Mužstvo trénera Ardu Turana musí hrať európske zápasy mimo Ukrajiny od vypuknutia vojny vo februári 2022, pripomenula agentúra DPA.
