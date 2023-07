Šachtar zvažuje odohrať domáce zápasy v Hamburgu

Hamburg 29. júla (TASR) - Ukrajinský futbalový klub Šachtar Doneck zvažuje odohrať domáce zápasy v novej sezóne Ligy majstrov na pôde Hamburgu. Vedenie SV Hamburg informáciu potvrdilo nemeckým médiám, pričom definitívne rozhodnutie ešte nepadlo.



Ukrajinský majster nehral na svojom domovskom štadióne odkedy v roku 2014 Rusko anektovalo východný Donbas. V minulej sezóne hrali zápasy Ligy majstrov vo Varšave, ale pre prekrývanie termínov by sa to v tomto ročníku nemuselo podariť.



Hamburský štadión je v rekonštrukcii pred blížiacim sa Euro 2024 v Nemecku. Riadiaci orgán Európskej futbalovej únie (UEFA) by musel potvrdiť, že aréna spĺňa kritériá pre Ligu majstrov.