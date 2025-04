Sacramento otočilo duel v Detroite, LaVine nastrieľal 43 bodov

NBA - výsledky:



Detroit - Sacramento 117:127, Miami - Philadelphia 117:105

New York 8. apríla (TASR) - Basketbalisti Sacramenta si upevnili pozícii v boji o postup do vyraďovacej fázy zámorskej NBA, keď v noci na utorok vyhrali na palubovke Detroitu 127:117.Hostia dokázali zmazať 18-bodové manko, až 43 bodmi k tomu prispel Zach LaVine. Jeho spoluhráč DeMar DeRozan pridal 37 a Domantas Sabonis zaznamenal triple-double za 19 bodov, 15 doskokov a 10 asistencií.Philadelphia utrpela 12. prehru za sebou, v aréne v Miami podľahla 105:117. Domácich potiahli Duncan Robinson s 21 a Tyler s 20 bodmi a Heat si zlepšili šance na postup do play-in, keď im vo Východnej konferencii patrí 10. priečka. Quentin Grimes a Lonnie Walker nazbierali v drese hostí zhodne 29 bodov.