Sacramento predĺžilo kontrakt s trénerom Brownom do roku 2027

Sacramento 1. júna (TASR) - Klub zámorskej basketbalovej NBA Sacramento Kings predĺžil kontrakt s trénerom Mikeom Brownom až do konca sezóny 2026/2027. Podľa ESPN sa jeho plat zvýši o štyri milióny na 8,5 milióna amerických dolárov za sezónu.



Brown získal v roku 2023 ocenenie pre najlepšieho trénera NBA. Vo svojej prvej sezóne v klube priviedol vtedy Kings do play off prvýkrát od roku 2006. V tejto sezóne jeho zverencom iba tesne ušiel postup do vyraďovačky, keď v play in súboji podľahli hráčom New Orleans. Browna vyhlásili za najlepšieho trénera v NBA aj v roku 2009, keď viedol Cleveland Cavaliers. V minulosti pôsobil aj na lavičke Los Angeles Lakers.