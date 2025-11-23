< sekcia Šport
Sacramento uťalo šnúru prehier výhrou v Denveri

Autor TASR
New York 23. novembra (TASR) - Basketbalisti Sacramenta Kings ukončili osemzápasovú sériu prehier v zámorskej NBA, keď v nedeľu prekvapujúco vyhrali na palubovke druhého tímu Západnej konferencie Denveru Nuggets 128:123.
Domácim nepomohol ani skvelý výkon hviezdneho Nikolu Jokiča, ktorý zaznamenal 44 bodov, 13 doskokov a sedem asistencií. V drese hostí mali šiesti hráči dvojciferný počet bodov, pričom najviac sa darilo s 21 b Dennisovi Schröderovi a Russellovi Westbrookovi, ktorý pridal aj jedenásť asistencií.
Nový rekord Los Angeles Clippers v počte bodov stanovil tridsaťšesťročný rozohrávač James Harden s 55, ktorými prispel k víťazstvu na palubovke Charlotte Hornets 131:116. Predchádzajúci klubový rekord držali Bob McAdoo a Charles Smith s 52 bodmi. Domáci prehrali už piaty duel v sérii.
Naopak, víťazná šnúra Detroitu trvá už dvanásť duelov. V nedeľu v noci ich nezastavili ani Milwaukee Bucks, ktorí doma prehrali 116:129. Cade Cunningham zaznamenal 29 bodov, osem doskokov a desať asistencií. Pistons majú bilanciu 14 výhier a dve prehry a kraľujú Východnej konferencii. Bucks boli bez hviezdneho Jannisa Antetokounmpa a prehrali štvrtý zápase po sebe.
Chicago vyhralo doma nad najhorším tímom sezóny Washingtonom tesne 121:120. Wizards tak prehrali už štrnásty duel v sérii a na konte majú stále len jeden triumf. Nikola Vučevič nazbieral za Bulls 28 bodov a 12 doskokov, Josh Giddey dosiahol tripe double za 18 bodov, 12 doskokov a 11 asistencií.
výsledky:
Charlotte - LA Clippers 116:131, Orlando - NY Knicks 133:121, New Orleans - Atlanta 98:115, Chicago - Washington 121:120, Milwaukee - Detroit 116:129, Dallas - Memphis 96:102, Denver - Sacramento 123:128
