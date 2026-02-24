< sekcia Šport
Sacramento vyhralo v Memphise a ukončilo 16-zápasovú sériu prehier
San Antonio uspelo na pôde Detroitu 114:103.
Autor TASR
New York 24. februára (TASR) - Basketbalisti Sacramenta zvíťazili v noci na utorok v zámorskej NBA na palubovke Memphisu 123:114 a ukončili 16-zápasovú sériu prehier, najdlhšiu v klubovej histórii. Russell Westbrook prispel k triumfu Kings 25 bodmi, Precious Achiuwa zaznamenal 22 bodov a 12 doskokov.
San Antonio uspelo na pôde Detroitu 114:103. Francúzsky pivot Victor Wembanyama si v drese Spurs pripísal na konto 21 bodov, 17 doskokov a šesť blokov. San Antonio figuruje v tabuľke Západnej konferencie na druhom mieste za obhajcom titulu Oklahomou City Thunder.
výsledky NBA:
Detroit - San Antonio 103:114, Memphis - Sacramento 114:123, Houston - Utah 125:105
San Antonio uspelo na pôde Detroitu 114:103. Francúzsky pivot Victor Wembanyama si v drese Spurs pripísal na konto 21 bodov, 17 doskokov a šesť blokov. San Antonio figuruje v tabuľke Západnej konferencie na druhom mieste za obhajcom titulu Oklahomou City Thunder.
výsledky NBA:
Detroit - San Antonio 103:114, Memphis - Sacramento 114:123, Houston - Utah 125:105