Sacramento zdolalo Lakers 125:110, James dosiahol 108. triple-double

NBA - výsledky:



Washington - Dallas 117:130, Atlanta - New York Knicks 114:116, Philadelphia - Boston 107:117, Toronto - Milwaukee 112:128, Chicago - Orlando 94:96, Phoenix - Minnesota 133:115, Los Angeles Lakers - Sacramento 110:125, Portland - Cleveland 95:109

New York 16. novembra (TASR) - Basketbalisti Sacramenta zvíťazili v noci na štvrtok v zámorskej NBA na palubovke Los Angeles Lakers 125:110. Kings si pripísali štvrtý triumf v sérii. LeBron James zaznamenal svoje 108. triple-double v kariére, no ani to nestačilo Lakers k úspechu.James zaznamenal 28 bodov, 11 asistencií a 10 doskokov a dosiahol tak svoje prvé triple-double vo svojej 21. sezóne v NBA. Vyrovnal tak Jasona Kidda na piatom mieste. Lakers prehrali po troch triumfoch a prvýkrát neuspeli pred vlastnými fanúšikmi. Domantas Sabonis zaznamenal v drese Kings 29 bodov a 16 doskokov. De'Aaron Fox a Kevin Huerter prispeli zhodne 28 bodmi.