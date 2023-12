Sacramento zdolalo Suns, Sabonis so štvrtým triple double v sezóne

NBA - sumáre:

Philadelphia 76ers - Toronto Raptors 121:111 (28:37, 33:21, 32:31, 28:22)

Najviac bodov: Harris 33, Maxey 33 (10 asistencií), Embiid 31 (10 dokoskov) - Siakam 31, Pöltl 19, Trent 17



Brooklyn Nets - Denver Nuggets 117:122 (28:28, 32:30, 26:30, 31:34)

Najviac bodov: Thomas 23, Johnson 17, Bridges 14 - Murray 32, Jokič 31 (11 doskokov), Gordon 18



Houston Rockets - Dallas Mavericks 122:96 (23:17, 33:22, 33:21, 33:36)

Najviac bodov: Sengün 22 (15 doskokov), Smith Jr. 21, Green 17 - Prosper 20, Dennis 18, Hardaway 16



Miami Heat - Atlanta Hawks 122:113 (33:26, 29:34, 26:26, 34:27)

Najviac bodov: Herro 30, Robinson 27, Jaquez 19 - Young 30 (13 asistencií), Murray 24, Bogdanovič 23



Golden State Warriors - Washington Wizards 129:118 (28:25, 35:36, 38:22, 28:35)

Najviac bodov: Curry 30, Kuminga 22, Thompson 20 - Poole 25, Kispert 18, Gafford 15



Sacramento Kings - Phoenix Suns 120:105 (35:30, 30:24, 38:30, 17:21)

Najviac bodov: Sabonis 28 (12 asistencií, 11 doskokov), Fox 23, Barnes 19 - Durant 26, Booker 18, Azubuike 11

New York 23. decembra (TASR) - Basketbalisti Sacramenta vyhrali v noci na sobotu v zámorskej NBA nad Phoenixom 120:105. Za domácich zaznamenal štvrté tripe double v sezóne Domantas Sabonis, ktorý si pripísal 28 bodov, 12 asistencií a 11 doskokov." povedal Harrison Barnes ohľadom svojho spoluhráča Sabonisa pre AP. "" dodal ďalší hráč "kráľov" Keegan Murray.Obhajcovia titulu z Denveru zvíťazili na palubovke Brooklynu 122:117. Hostí potiahol Jamal Murray s 32 bodmi a hviezdny Nikola Jokič, ktorý pridal k 29 bodom aj 11 doskokov. Najproduktívnejší hráč domácich bol 23-bodový Cam Thomas. Nuggets vyhrali tretíkrát za sebou.Ďalší finalista z minulého ročníka Miami Heat si poradil s Atlantou 122:113. Tridsať bodov si za domácich pripísal Tyler Herro a v záverečnej štvrtine ich potiahol Duncan Robinson, keď sa postaral o 21 z 27 bodov. V drese hostí sa zapísal do historických štatistík Trae Young, ktorý dosiahol šiestkrát z sebou métu 30 bodov a 10 doskokov. Tým vyrovnal šiestu najdlhšiu sériu s takouto bilanciou v histórii ligy v podaní Oscara Robertsona (január 1964), ktorý zároveň drží aj rekord so siedmimi zápasmi (december 1964 - január 1965).