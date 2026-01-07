Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sacramentu bude tri až štyri týždne chýbať Murray

Na snímke vpravo Keegan Murray. Foto: TASR/AP

Murray má v sezóne priemer 15 bodov a 6 doskokov na zápas.

Sacramento 7. januára (TASR) - Klub basketbalovej NBA Sacramento Kings sa bude musieť na tri až štyri týždne zaobísť bez Keegana Murrayho. Dvadsaťpäťročný krídelník si v utorkovom stretnutí proti Dallasu poranil členok.

Murray má v sezóne priemer 15 bodov a 6 doskokov na zápas. Sacramento je v Západnej konferencii na 14. priečke, od čiary postupu do vyraďovacej časti ho delí 8,5 duelu. Informovala AP.
.

