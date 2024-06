Sadílek vynechá šampionát pre zranenie, Hašek: Veľké oslabenie

Praha 9. júna (TASR) - Českí futbalisti odcestujú na majstrovstvá Európy do Nemecka bez stredopoliara Michala Sadílka. Dvadsaťpäťročný reprezentant si počas sobotného voľného dňa poranil nohu.



Sadílek ešte v piatok odohral prípravný duel Čechov proti Malte (7:1), osudná sa mu stala jazda na bicykli nasledujúci deň. "Hráči, ktorí v piatok v prípravnom zápase s Maltou odohrali viac než polčas, mali v sobotu individuálny program. Bohužiaľ, Michal Sadílek nešťastne spadol počas jazdy na bicykli a utrpel tržnú ranu v oblasti predkolenia," uviedol hovorca národného tímu Petr Šedivý.



Stredopoliar holandského Twente mal pritom na šampionáte patriť medzi hráčov nastupujúcich v základnej zostave. "Je to pre nás veľké oslabenie, pretože Michal patrí medzi skúsených hráčov. Veď v priebehu zápasu s Maltou mal na sebe aj kapitánsku pásku. Prajem mu za celý tím, aby sa čo najrýchlejšie uzdravil," citoval trénera tímu Ivana Hašeka portál iSport.cz. O náhrade za Sadílka sa podľa Hašekových slov rozhodne v najbližšej dobe.



Česi odohrajú záverečné prípravné stretnutie pred ME v pondelok 10. júna, o 18.00 h si zmerajú sily so Severným Macedónskom. Na turnaji sa v F-skupine predstavia postupne proti Portugalsku, Gruzínsku a Turecku.