Sadulajev do Šamorína nepríde, zamietli mu vstup do krajiny

Bratislava 6. apríla (TASR) - Ruský zápasník Abdulrašid Sadulajev sa nezúčastní na nadchádzajúcich ME v Šamoríne. Dvadsaťosemročnému voľnoštýliarovi totiž zamietli vstup do krajiny. Sadulajev z rovnakého dôvodu vynechal aj vlaňajší európsky šampionát v Bukurešti.



Ruský reprezentant je považovaný za jedného z najlepších voľnoštýliarov na svete. Získal zlaté medaily na olympijských hrách v Riu 2016 (kategória do 86 kg) a v Tokiu 2020 (do 97 kg). Dominoval na svetových šampionátoch, kde si vybojoval šesť titulov (2014, 2015, 2018, 2019, 2021 a 2024), a taktiež na majstrovstvách Európy, ktoré ovládol štyrikrát (2014, 2018, 2019 a 2020). Na svojom konte má aj dve zlaté medaily z Európskych hier (2015 a 2019).



Podľa portálu insidethegame.biz mu neudelili vízum na šampionát na Slovensku, ktorý sa uskutoční od 7. do 13. apríla. Podobnú situáciu zažil i vo februári 2024, keď mu zamietli vstup na letisku v Bukurešti, hoci mal platné schengenské vízum.



Tieto komplikácie nasledujú po jeho vylúčení z vlaňajších olympijských hier v Paríži. Hoci si vybojoval miestenku v kvalifikácii, panel Medzinárodného olympijského výboru (MOV) mu neumožnil štartovať pod neutrálnym statusom. Dôvodom boli jeho väzby na ruské vojenské športové kluby, ako napríklad Dinamo.