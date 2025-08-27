Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
SAE Team Emirates zvíťazil v tímovej časovke

Figueres 27. augusta (TASR) - Tím SAE Team Emirates zvíťazil v stredajšej tímovej časovke na cyklistických pretekoch Vuelta a Espana. Rovinatú trať s dĺžkou 24,1 km, ktorá bola súčasťou 5. etapy, ovládol s náskokom ôsmich sekúnd. Druhé miesto obsadil tím Visma Lease a Bike s Jonasom Vingegaardom, ktorý sa osamostatnil na čele priebežného poradia jazdcov a získal späť červený dres. So sekundovým odstupom figuroval na treťom mieste tím Lidl Trek.

Vo štvrtok 28. augusta sa Vuelta presunie do Andorry. Na cyklistov čaká horská etapa s celkovou dĺžkou 171 km, ktorá povedie zo španielskeho mestečka Olot do andorského Palu.
