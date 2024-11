Safjullin sa stal víťazom dvojhry na challengeri Slovak Open

dvojhra - finále:



Bratislava 3. novembra (TASR) - Ruský tenista Roman Safjullin sa stal víťazom challengeru Slovak Open. V nedeľňajšom finále dvojhry zdolal v pozícii nasadenej jednotky belgického kvalifikanta Raphaela Collignona 6:3, 6:4. Z bratislavského NTC si odnáša prémiu 20.300 eur pred zdanením a 125 bodov do svetového rebríčka ATP.Safjullin je vôbec prvý ruský singlový šampión v 25-ročnej histórii bratislavského challengeru. Celým turnajom prešiel ako nôž maslom, keď v jeho priebehu nestratil ani jediný set. Najväčší odpor mu v 1. kole kládol talentovaný Slovák Miloš Karol, ktorý prehral so Safjullinom vo vyrovnanom zápase v dvoch tajbrejkoch.Vo finálovom dueli bol Rus od začiatku na dvorci lepší hráč. Vo štvrtom geme prelomil podanie Collignona a po potvrdení brejku si v prvom sete vybudoval rozhodujúci náskok 4:1. Safjullin mal navrch v dlhších výmenách, z forhendu dokázal súpera zatlačiť do defenzívy. O osude druhého dejstva rozhodol brejk 27-ročného rodáka z Podolska za stavu 3:3.Safjullin sa stal prvou nasadenou jednotkou s cennou trofejou zo Slovak Open.Collignon uznal kvality súpera: