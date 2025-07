Šafranko prispel gólom k postupu Baku cez Hincesti do 3. predkola

odvety 2. predkola Konferenčnej ligy:



Dila Gori - Riga FC 3:3 /prvý zápas: 1:2, Riga postúpila/







FC Santa Coloma - FK Polissja Žytomyr 1:4 /prvý zápas: 2:1, Žytomyr postúpil/







Sabah Baku - FC Petrocub Hincesti 4:1 /prvý zápas: 2:0, Baku postúpilo/



/P. ŠAFRANKO (Baku) hral do 66. minúte a v 45.+1 min. strelil gól/







FK Banga Gargždai - Rosenborg Trondheim 0:2 /prvý zápas: 0:5, Rosenborg postúpil/



/T. NEMČÍK (Trond.) hral do 46. min./







Spaeri FC - Austria Viedeň 0:5 /prvý zápas: 0:2, Austria postúpila/







Győr ETO FC - Pjunik Jerevan 3:1 /prvý zápas: 1:2, Győr postúpil/



/S. PETRÁŠ odchytal celý zápas, N. URBLIK (obaja Győr) bol na lavičke/





Bratislava 31. júla (TASR) - Slovenský futbalový útočník Pavol Šafranko prispel gólom k víťazstvu azerbajdžanského tímu Sabah Baku nad moldavským FC Petrocub Hincesti 4:1 v odvetnom zápase 2. predkola Konferenčnej ligy UEFA. Jeho tím nadviazal na víťazstvo 2:0 z úvodného zápasu a postúpil do 3. predkola. Šafranko skóroval v oboch zápasoch, v druhom sa do listiny strelcov zapísal v nadstavenom čase prvého polčasu, keď upravil na konečných 4:1.Potvrdil tým formu z nedávneho obdobia, keď v uplynulých ôsmich zápasoch strelil sedem gólov.Z postupu sa tešil aj obranca Rosenborgu Trondheim Tomáš Nemčík. Jeho tím zvíťazil v odvetnom zápase na ihrisku litovského tímu FK Banga Gargdždai 2:0 a nadviazal na vysoké víťazstvo 5:0 z úvodného zápasu.Do ďalšej fázy súťaže sa dostal aj maďarský tím ETO Győr pod vedením bývalého slovenského reprezentanta Balázsa Borbélyho. Jeho zverenci prehrali v úvodnom zápase na ihrisku Pjuniku Jerevan 1:2, no vo štvrtok zvládli odvetu a triumfovali 3:1 po rozhodujúcom góle v nadstavenom čase. V bránke Győru odchytal celý zápas Slovák Samuel Petráš.