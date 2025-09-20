Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 20. september 2025Meniny má Meniny majú Ľuboslav a Ľuboslava
< sekcia Šport

Šafranko skóroval z penalty pri víťazstve Sabahu Baku

.
Na snímke sprava Pavol Šafranko (Slovensko), archívne foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Sabah má po štyroch odohratých zápasoch na konte 7 bodov a v neúplnej tabuľke mu patrí 6. priečka.

Autor TASR
Baku 20. septembra (TASR) - Slovenský futbalový útočník Pavol Šafranko si otvoril strelecký účet v tejto sezóne azerbajdžanskej najvyššej súťaže. Tridsaťročný kapitán Sabahu Baku v sobotu pomohol k víťazstvu nad Turanom Tovuz v 5. kole, keď v 90+8. minúte premenil pokutový kop a zvýšil na konečných 2:0. Sabah má po štyroch odohratých zápasoch na konte 7 bodov a v neúplnej tabuľke mu patrí 6. priečka.
.

Neprehliadnite

BLANÁR: V EÚ nastoľujeme témy s cieľom ochrániť našu ekonomiku

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Leto pomaly balí kufre

HRABKO: Rozhodnutie Čaputovej ukončilo diskusie, čo prebiehali bez nej

Raši:Platy poslancov sa budúci rok v súvislosti s konsolidáciou znížia