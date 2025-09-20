< sekcia Šport
Šafranko skóroval z penalty pri víťazstve Sabahu Baku
Sabah má po štyroch odohratých zápasoch na konte 7 bodov a v neúplnej tabuľke mu patrí 6. priečka.
Autor TASR
Baku 20. septembra (TASR) - Slovenský futbalový útočník Pavol Šafranko si otvoril strelecký účet v tejto sezóne azerbajdžanskej najvyššej súťaže. Tridsaťročný kapitán Sabahu Baku v sobotu pomohol k víťazstvu nad Turanom Tovuz v 5. kole, keď v 90+8. minúte premenil pokutový kop a zvýšil na konečných 2:0. Sabah má po štyroch odohratých zápasoch na konte 7 bodov a v neúplnej tabuľke mu patrí 6. priečka.