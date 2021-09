FOTO: Sagan v 3. etape Okolo Slovenska bronzový a má žltý dres

výsledky 3. etapy (Dolný Kubín - Považská Bystrica, 193,2 km):

1. Kristoffer Halvorsen (Nór./Uno-X Pro Cycling Team),

2. Kaden Groves (Aus./BikeExchange),

3. Peter SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe),

4. Alvaro Jose Hodeg (Kol./Deceuninck-QuickStep),

5. Antonio Puppio (Tal./Qhubeka NextHash),

6. Giovanni Lonardi (Tal./Bardiani-CSF-Faizane),

7. Itamar Einhorn (Izr./Israel Start-Up Nation),

8. Michael Mörköv (Dán./Deceuninck-QuickStep),

9. Adam Ťoupalík (ČR/Elkov-Kasper),

10. Dominik Neuman (ČR/Elkov-Kasper)

líder pretekov: P. SAGAN



líder bodovacej súťaže: P. SAGAN



líder vrchárskej súťaže: Andrea Garosio (Tal./Bardiani-CSF-Faizane)



najlepší jazdec U23: Eirik Lunder (Nór./Gazprom-RusVelo)



najlepší Slovák: P. SAGAN



najbojovnejší jazdec etapy: Matěj Zahálka (ČR/Elkov-Kasper)

Považská Bystrica 18. septembra (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil tretie miesto v sobotňajšej 3. etape 65. ročníka medzinárodných pretekov Okolo Slovenska a získal žltý dres pre lídra celkového poradia. Z triumfu sa tešil Nór Kristoffer Halvorsen z Uno-X Pro Cycling, druhý skončil Austrálčan Kaden Groves (BikeExchange).Sagan získal bonusové sekundy na poslednej rýchlostnej prémii i v cieli a vďaka nim sa dostal v celkovom poradí pred doterajšieho lídra Alvara Joseho Hodega z Kolumbie (Deceuninck-QuickStep). Okrem toho je aj na čele bodovacej súťaže o zelený dres.V sobotu čakalo na pelotón päť horských prémii druhej kategórie a tri rýchlostné prémie. Posledný kopec Čelkova Lehota bol však už 41 km pred cieľom a tak sa očakával opäť hromadný dojazd. Počas etapy niekoľkokrát spŕchlo a jazdilo sa na mokrých cestách. Hneď po štarte prišlo k pádu, ale všetci cyklisti pokračovali ďalej. Na stúpaní do Zázrivej (3,6 km, 4,4%) sa pokúšali odtrhnúť viacerí pretekári, no ich pokus trval len krátko. Únik sa tak sformoval až po takmer 50 km, keď sa z pelotónu odtrhli Andrea Garosio, Alessandro Tonelli (obaja Bardiani-CSF-Faizané), Roger Adriá (Equipo Kern Pharma), Matěj Zahálka (Elkov-Kasper) a Tomasz Budzinski (Mazowsze Serci Polski). Ich náskok sa po tretej vrchárskej prémii Semeteš (1,4 km, 7,6%) vyšplhal nad dve minúty.Pelotón, ktorý ťahali najmä cyklisti Deceuninck-QuickStep, si však situáciu strážil a náskok úniku stále sťahoval. Pred záverečným kopcom ho znížil na 50 sekúnd. Belgická stajňa nasadila v posledných 40 km vysoké tempo a z balíka začali odpadávať viacerí pretekári. Postupne sa rozpadol aj únik a 25 km pred páskou zostal na čele už len Zahálka. Jeho pokus sa čoskoro skončil, ale český cyklista si zaň vyslúžil cenu pre najbojovnejšieho pretekára etapy. Etapa vyvrcholila hromadným špurtom, v ktorom vyhral Halvorsen tesne pred Grovesom. Sagan finišoval tretí a vďaka bonusovým sekundám sa dostal v celkovom poradí pred Hodega.Preteky vyvrcholia v nedeľu záverečnou 4. etapou, ktorá povedie z Trenčianskych Teplíc do Trnavy a meria 159,2 km. Cyklistov čakajú tri rýchlostné a tri horské prémie.