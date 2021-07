Peter Sagan absolvoval úspešnú operáciu kolena

Na snímke v pozadí uprostred slovenský cyklista Peter Sagan padá po kolízii s Austrálčanom Calebom Ewanom v záverečnom špurte 3. etapy 108. ročníka Tour de France z Lorientu do Pontivy v pondelok 28. júna 2021. Foto: TASR/AP

Monaco 12. júla (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan absolvoval po odstúpení z Tour de France úspešnú operáciu kolena. Trojnásobný majster sveta by sa mal už o 12 dní zúčastniť na pretekoch s hromadným štartom na olympijských hrách v Tokiu (24. júla).Zatiaľ nie je známe, či zákrok ovplyvní jeho štart pod piatimi kruhmi.uviedol pre TASR prezident Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) Peter Privara.Sagan si prvýkrát zranil koleno v 3. etape. Caleb Ewan v špurte zavadil o predné koleso iného cyklistu, spadol na zem a so sebou zobral aj Sagana. Neskôr si to isté koleno udrel o riadidlá a dostala sa doň infekcia. Preto pred 12. etapou oznámil, že na Tour končí.uviedol Sagan na svojom facebookovom konte.Operáciu absolvoval v Monaku: