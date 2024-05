Sagan by sa mal predstaviť na pretekoch Okolo Slovenska

Bratislava 30. mája (TASR) - Peter Sagan figuruje v oficiálnej prihláške slovenského cyklistického tímu Pierre Baguette cycling na najvýznamnejšie domáce preteky Okolo Slovenska. Trojnásobný majster sveta sa tak môže rozlúčiť s pretekárskou kariérou aj pred slovenskými fanúšikmi. Vo štvrtok o tom informoval Slovenský zväz cyklistiky.



V poradí 68. edícia Medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska odštartuje v stredu 26. júna tímovou časovkou v Dunajskej Strede a vyvrcholí o štyri dni neskôr vo Vysokých Tatrách. Na slovenské cesty opäť zavíta nabitá konkurencia vrátane troch UCI WorldTeams a po štvrtkovom oznámení by mal aj Sagan. Tímy však môžu zmeniť konečné nominácie aj pár dní pred štartom pretekov.



Sedemnásobný víťaz bodovacej súťaže na Tour de France vlani oficiálne ukončil kariéru v cestnej cyklistike a mal sa venovať len horskej. Prišla však ponuka podporiť slovenský tím a využil ju. Saganov nástup do prebiehajúcej sezóny sťažila operácia srdca. Komplikácie prišli vo februári na pretekoch v horskej cyklistike v španielskej Chelve. Pod kožu mu implantovali senzor tepu, ktorý má monitorovať jeho stav. Musel tak vynechať dva štarty na "ceste" v Slovinsku i viaceré na horských bicykloch. Začiatkom mája však už pretekal v drese Pierre Baguette na Okolo Maďarska. Na horskom bicykli sa chcel predstaviť aj na OH v Paríži, no kvalifikačné body už nenazbiera.