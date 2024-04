Sagan chce v Pierre Baguette odovzdať skúsenosti mladým pretekárom

Žilina 29. apríla (TASR) - Prvotná úloha nového slovenského tímu Pierre Baguette je výchova a podpora mladých cyklistov. Súčasťou stajne je aj elitný pretekár Peter Sagan, ktorý s ním absolvuje premiéru na podujatí Okolo Maďarska. Víziu tímu potvrdili v pondelok na tlačovej konferencii v Žiline aj riaditelia tímu Ján Valach a Juraj Sagan.



Trojnásobný majster sveta vlani oficiálne ukončil kariéru v cestnej cyklistike a mal sa venovať len horskej. "Prišla myšlienka podporiť tento slovenský tím a povedal som si, prečo nie. Hodí sa mi to aj v príprave na horské bicykle. Hlavný dôvod je však odovzdanie nejakých skúseností mladým jazdcom. Navyše podporím veľký slovenský tím, ktorý tu už dlho nebol," uviedol Sagan na tlačovej konferencii ohľadom svojho vstupu do tímu Pierre Baguette. Pripomenul, že už teraz podporuje mladé talenty vo svojom športe: "Venujeme sa aj najmladším kategóriám, máme Tour Petra Sagana aj Žilinský klub Petra Sagana. Toto je však na tej najvyššej úrovni."



Jeho nástup do tejto sezóny sťažila operácia srdca. Komplikácie prišli vo februári na pretekoch v horskej cyklistike v španielskej Chelve. Pod kožu mu implantovali senzor tepu, ktorý má monitorovať jeho stav. "Už som mal odjazdiť dvoje cestné preteky v Slovinsku, ale nedovolili mi to zdravotné problémy. Potom som mal voľno nariadené od doktorov a mesiac som bol bez bicykla. Teraz som tretí týždeň v normálnom procese a celú zimnú prípravu som musel začať odznova," priznal Sagan.



"Presedlaním" na horské bicykle sa vrátil ku koreňom, keďže práve touto disciplínou začínal svoju kariéru. Pôvodne bola v pláne olympijská miestenka na tohtoročné OH v Paríži a v hre bola aj voľná karta. "Chcel som záverečný a navyše olympijský rok vyskúšať horskú cyklistiku a prípadne aj OH. Nevyzerá to však nejako nádejne, no nevadí. Dokončím tento rok a budúci uvidím. V tomto momente sa sústredím na dokončenie sezóny," opísal svoju situáciu sedemnásobný víťaz bodovacej súťaže na Tour de France. Na horských bicykloch štartoval už na OH 2016 v Riu.



Do diania sa vráti už v sobotu na horskom maratóne v talianskom meste Riva del Garda. Rovno odtiaľ ide na preteky Okolo Maďarska, ktoré trvajú od 8. do 12. mája. "Sú to menšie cestné preteky, ale stretneme sa tam so starými známymi z cestnej cyklistiky. Očakávania nie sú veľmi veľké, uvidím, ako na tom budem. Nepretekal som už tri mesiace a nemám veľké oči," dodal Sagan.