Sagan finišoval v 3. etape Giro d'Italia na treťom mieste

Holandský cyklista Taco van der Hoorn oslavuje v cieli po jeho víťazstve 3. etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia na trati Biella - Canale, dlhej 190 km v talianskom meste Canale 10. mája 2021. Foto: TASR/AP

3. etapa, Biella - Canale (190 km):



1. Taco van der Hoorn (Hol./Intermarché - Wanty-Gobert Matériaux) 4:21:29 h

2. Davide Cimolai (Tal./Israel Start-Up Nation)

3. Peter SAGAN (SR/Bora-hansgrohe)

4. Elia Viviani (Tal,/Cofidis)

5. Patrick Bevin (N. Zél./Israel Start-Up Nations

6. Gianni Vermeersch (Belg./Alpecin-Fenix)

7. Fernando Gaviria (Kol./UAE Team Emirates)

8. Alberto Bettiol (Tal./EF Education-Nippo)

9. Stefano Oldani (Tal./Lotto Soudal)

10. Jacopo Mosca (Tal./Trek-Segafredo) všetci +4 s







celkové poradie po 3. etape:

1. Filippo Ganna (Tal./Ineos Grenadiers) 8:51:26 h

2. Tobias Foss (Nór./Jumbo-Visma) +16 s

3. Remco Evenepoel (Belg./Deceuninck Quick-Step)

4. Joao Almeida (Portug./Deceuninck Quick-Step) obaj +20

5. Remi Cavagna (Fr./ Deceuninck Quick-Step) +21

6. Gianni Moscon (Tal./Ineos Grenadiers) +26

7. Alexandr Vlasov (Rus./Astana-Premier Tech) +27

8. Bettiol +29

9. Jonathan Castroviejo (Šp./Ineos Grenadiers) +30

10. Diego Ulissi (Tal./UAE Team Emirates) +32,

... 24. SAGAN +40



bodovacia súťaž:

1. Tim Merlier (Belg./Alpecin-Fenix) 50 b

2. Viviani 38

3. Giacomo Nizzolo (Tal./Team Qhubeka Assos) 35

4. SAGAN 29

Canale 10. mája (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe obsadil v pondelkovej tretej etape na Giro d'Italia tretie miesto. Za víťazom Tacom van der Hoornom (Intermarche-Wanty-Gobert Materiau) z Holandska zaostal o štyri sekundy, v záverečnom špurte ho zdolal domáci Davide Cimolai z Israel Start-Up Nation.Na čele celkového poradia je domáci Filippo Ganna z tímu Ineos Grenadiers. Druhý Nór Tobias Foss (Jumbo-Visma) má manko 16 sekúnd a tretí je Belgičan Remco Evenepoel s Deceuninck Quick-Step (+20). Lídrom bodovacej súťaže je Belgičan Tim Merlier (Alpecin-Fenix) s 50 bodmi. Sagan je štvrtý, na konte má 29 bodov.citovala agentúra AFP Van Der Hoorna, ktorý zažíva premiéru na Grand Tour.Tretia epizóda z mesta Biella do Canale dlhá 190 km mala zvlnený charakter, v prvej polovici etapy čakal na pretekárov rovinatý profil, potom boli na programe štyri stúpania a tri horské prémie. Najväčšia skúška čakala na jazdcov pri stúpaní 3. kategórie na Piancenelli s dĺžkou 7,6 km a sklonom 4,8 percenta. Záverečná časť mala klasikársky charakter.Preteky sa začali v daždi, krátko po štarte sa dostalo do úniku osem jazdcov, ktorí si postupne vypracovali šesťminútový náskok. Vo vedúcej skupine bol aj osemnásťročný Andrij Ponomar - najmladší účastník Gira od roku 1930. Pelotón postupne zvyšoval tempo a znížil náskok pod štyri minúty, aj počasie sa umúdrilo a prestalo pršať. Zjazd z Piancanelli poznačil pád Manuela Bellettiho, ktorý sa iba z ťažkosťami zviechal zo zeme. Problémy mal aj Ponomar, ktorý príliš riskoval a iba tesne unikol pádu.V pelotóne dobre pracovala Bora, ktorá podporovala Sagana, ten bol na čele hlavnej skupiny. Bora udržala tempo aj na treťom stúpaní a asi tridsať kilometrov pred cieľom zaostával balík za vedúcou päticou o 1:15 minúty. V závere pretekov bola aktívna iba Bora, no sama nestačila na stiahnutie náskoku. Deväť kilometrov pred cieľom mal silný nástup Van der Hoorn a dokázal sa osamostatniť na čele. V pelotóne sa k Bore napokon pridali aj tímy Cofidis a UAE Emirates, no otáľali príliš dlho a Van der Hoorn si po celodennom úniku vybojoval víťazstvo. V záverečnom dojazde Cimolai tesne zdolal Sagana, ktorý napokon obsadil tretiu priečku.