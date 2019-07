TOUR DE FRANCE: Sagan je štvrtý v 4. etape, z triumfu sa tešil Viviani

Na snímke taliansky cyklista Elia Viviani sa teší z víťazstva v štvrtej etape pretekov Tour de France z Reims do Nancy (215 km) v utorok 9. júla 2019. Foto: TASR/AP

Výsledky 4. etapy (Reims - Nancy, 213,5 km):



1. Elia Viviani (Tal./Deceuninck-Quick Step) 5:09:20 h, 2. Alexander Kristoff (Nór./SAE Team Emirates), 3. Caleb Ewan (Aus./Lotto-Soudal), 4. Peter SAGAN (SR/Bora-hansgrohe), 5. Dylan Groenewegen (Hol./Jumbo), 6. Mike Teunissen (Hol./Jumbo), 7. Giacomo Nizzolo (Tal./Dimension Data), 8. Jasper Stuyven (Belg./Trek-Segafredo), 9. Michael Matthews (Aus./Sunweb), 10. Christophe Laporte (Fr./Solutions Credits) všetci rovnaký čas



Celkové poradie:



1. Julian Alaphilippe (Fr./Deceuninck-Quick Step) 14:41:39 h, 2. Wout van Aert (Belg./Jumbo) +20 s, 3. Steven Kruijswijk (Hol./Jumbo) +25, 4. George Bennett (N.Zél./Jumbo), 5. Michael Matthews (Aus./Sunweb) +40, 6. Egan Bernal (Kol./Ineos), 7. Geraint Thomas (V.Brit./Ineos) +45, 8. Enric Mas (Šp./Deceuninck-Quick-Step) +46, 9. Greg van Avermaet (Belg./CCC) +51, 10. Michael Woods (Kan./EF Education First) rovnaký čas, ... 18. SAGAN +1:00



Bodovacia súťaž:



1. SAGAN 104 b, 2. Viviani 81, 3. Matthews 75



Súťaž vrchárov:



1. Tim Wellens (Belg./Lotto-Soudal) 7 b, 2. Xandro Meurisse (Belg./Wanty-Gobert) 3, 3. van Avermaet 2



Súťaž mladých pretekárov:



1. van Aert 14:41:59 h, 2. Egan Bernal (Kol./Ineos) +20 s, 3. E. Mas +26

Nancy 9. júla (TASR) – Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil štvrté miesto v 4. etape 106. ročníka Tour de France. Jazdec stajne Bora-Hansgrohe finišoval v hromadnom špurte za víťazným Talianom Eliom Vivianim z tímu Deceuninck - Quick Step, druhým Nórom Alexandrom Kristoffom z SAE-Team Emirates a tretím Austrálčanom Calebom Ewanom (Lotto-Soudal).Viviani zvládol 213,5 km dlhú trať z Reimsu do Nancy za 5:09:20 h a pripísal si premiérový triumf na Tour. Žltý dres si udržal jeho tímový kolega Julian Alaphilippe z Francúzska, ktorý má 20-sekundový náskok pred Belgičanom Woutom van Aertom (Jumbo-Visma). Sagan zvýšil svoj náskok v boji o zelený dres, pred druhým Vivianim má náskok 23 bodov.povedal Sagan v rozhovore pre Eurosport.Sagan uviedol, že mu chýbali sily, ktoré na rozdiel od čistokrvných šprintérov minul v závere pondelňajšej etapy.povedal pre oficiálnu stránku podujatia.Tridsaťročný Viviani tak dokázal vyhrať etapu na všetkých troch Grand Tour, k piatim na Giro d'Italia, trom na Vuelte pridal prvú aj na Tour.povedal víťaz.Na pretekárov čakalo v utorok 213,5 km s rovinatým profilom, na trati boli len dve vrchárske prémie 4. kategórie, ktoré nemohli pokaziť predpokladaný hromadný dojazd a šprintérsky súboj o etapové vavríny. Krátko po štarte sa na čele sformoval trojčlenný únik v zložení Michael Schär (CCC), Frederik Backaert a Yoann Offredo (obaja Wanty-Gobert). Postupne si vypracovali niečo vyše trojminútový náskok a pelotón si udržiaval približne rovnaký časový rozdiel až do záverečnej tretiny etapy. Priebeh bol pokojný, no prišlo aj k niekoľkým menším pádom, do ktorých sa zaplietli Tony Gallopin, Patrick Konrad či Serge Pauwels. Na prvej vrchárskej prémii Cote de Rosieres (4., 1 km, 7%) zobral jediný bod Schär.Približne o 25 km nasledovala rýchlostná prémia, 20 bodov si pripísal Backaert, špurt hlavného poľa zvládol najlepšie Viviani (13 b), za ním nasledovali Sonny Colbrelli z Bahrain-Merida (11 b) a Sagan (10). Pelotón postupne zvyšoval tempo a náskok trojice sa scvrkával. Štyridsať km pred cieľom klesol pod minútu a na čele zostali už len Backaert so Schärom. Posledný menovaný vydržal vpredu najdlhšie, pelotón ho pohltil až 16,4 km pred cieľom.Na vrchol prémie na Cote de Maron (4., 3,2 km, 5%) už prišiel balík pokope a všetko bolo nachystané na hromadný dojazd. Necelých 12 km pred cieľom to ešte skúsil domáci Lilian Calmejane z Direct Energie, jeho snaha však bola márna. V záverečnom špurte si najlepšiu pozíciu vďaka svojim tímovým kolegom udržal Viviani, Sagan finišoval štvrtý.V stredu je na programe 5. etapa zo Saint-Dié-des-Vosges do Colmaru s dĺžkou 175,5 km so štyrmi vrchárskymi prémiami - dvomi 3. a dvomi 2. kategórie.