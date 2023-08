Sagan na MS zabojuje aj o miestenku na OH 2024 v horskej cyklistike

nominácia SR na MS v Glasgowe:



cestná cyklistika:



juniorky: Anna Ržoncová (CK Epic Dohňany) preteky aj časovka, Terézia Ciriaková (CyS-Akadémia Petra Sagana), Viktória Chladoňová (Climberg Sport Team)



juniori: Samuel Novák (Borgo Molino Vigna Fiorita), Matthias Schwarzbacher (CPS Professional Team) preteky aj časovka, Dominik Dunár (Willebrord Will Vooruit) len časovka



U23: Samuel Kováč (Cycling Academy Trenčín), Martin Svrček (Soudal-QuickStep), Pavol Rovder, Filip Lohinský, Simon Nagy (všetci Dukla Banská Bystrica), Martin Jurík (Adria Mobil Cycling) iba časovka



ženy: Nora Jenčušová (BePink) preteky aj časovka



muži: Peter Sagan (TotalEnergies), Matúš Štoček (ATT Investments)







dráhová cyklistika:



Alžbeta Bačíková (CK Dukla Bratislava) - scratch, vylučovacie preteky, Martin Chren (Dukla Banská Bystrica) - scratch, bodovacie preteky (??)







horská cyklistika XC:



juniori: Matej Švoňava, Lukáš Vranák, Ján Vierik



juniorky: Viktória Chladoňová, Dorota Vojtíšková



U23: Martin Hrtánek



muži: Peter Sagan, Matej Ulík







E-MTB: Martin Knapec, Simona Kuchyňková







zjazd: Vanesa Petrovská







BMX:



challenge: Filip Čillík, Kristína Madarásová, Grace Hudák



championship: Sebastián Sulka, Dominika Maniková, Peter Danihel







BMX freestyle: Tomáš Tohol, Noemi Vojtechovská







trial:



juniori: Viliam Tóth, Marek Nagy, Jakub Mudrák



ženy: Lea Kucová



muži: Samuel Hlavatý







sálová cyklistika: Natália Szépeová, Dóra Rákoczová, Eszter Kulichová







paracyklistika: Jozef Metelka, Ondrej Strečko, Patrik Kuril, Hudec Miloš, Daniel Kukla, Anna Oroszová







Bratislava 2. augusta (TASR) - Petra Sagana čaká v škótskom Glasgowe trinásty štart na majstrovstvách sveta v cyklistike. Trojnásobný majster sveta v cestných pretekoch však teraz zabojuje o miestenku na budúcoročné olympijské hry v Paríži aj v horskej cyklistike. Titul v kategórii mužov elite bude na ceste obhajovať Belgičan Remco Evenepoel.Sagana čakajú v dejisku šampionátu dve disciplíny. Tridsaťtriročný pretekár už pri oznámení o ukončení cestnej kariéry avizoval snahu zabojovať o miestenku na OH v Paríži v cross country. Keďže Slovensko nie je na postupovej pozícií v horskej cyklistike, jedinú šancu má práve na týchto majstrovstvách sveta.Belgičan Evenepoel pricestuje v dobrej forme po tom, čo sa mu podarilo vyhrať svoju tretiu klasiku v San Sebastiane.povedal dvadsaťtriročný úradujúci majster sveta, ktorý je spolu s Woutom Van Aertom súčasťou silného belgického tímu. Práve Belgičania získali na uplynulom svetovom šampionáte najviac (6) cenných kovov.Trať cestných pretekov povedie z hlavného mesta Edinburgh do Glasgowa a práve vytrvalosť Evenepoela môže byť v 271 km dlhej etape výhodou. Do okruhu favoritov na triumf patrí aj jeho krajan Mathieu van der Poel. Francúz Julian Alaphillippe získal tituly v rokoch 2020 a 2021, no od minuloročného ťažkého pádu bojuje s formou. Na začiatku týždňa potvrdil účasť druhý muž celkového poradia nedávno skončenej Tour de France Slovinec Tadej Pogačar, jeho premožiteľ Jonas Vingegaard z Dánska dal prednosť pretekom na španielskej Vuelte na prelome augusta a septembra. Miesto v dánskom tíme zaujme jeho krajan Mads Pedersen, ktorý triumfoval na svetovom šampionáte v roku 2019.Slovensko vyšle na spoločné majstrovstvá sveta (3.-13. augusta) v Glasgowe dokopy 44 cyklistov v 10 rôznych odvetviach. Pár dní pred štartom MS potvrdila Medzinárodná cyklistická únia (UCI) aj druhú miestenku pre Slovensko na cestné preteky. Popri Petrovi Saganovi sa predstaví v elitnej kategórii mužov úradujúci majster SR Matúš Štoček.povedal k zisku ďalšej miestenky prezident Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara.Medzi ženami sa v elitnej kategórii predstaví Nora Jenčušová, ktorá pôjde časovku aj preteky. "uviedol k cestným pretekom Jakub Vančo, športový riaditeľ U23, ženskej a juniorskej reprezentácie.