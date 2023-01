Sagan na záver Vuelty a San Juan ôsmy, celkový triumf Lopeza

Vuelta a San Juan - 7. etapa (San Juan - San Juan, 112 km):



1. Samuel Welsford (Austr./DSM) 2:23:41 h, 2. Fabio Jakobsen (Hol./Quick-Step), 3. Giacomo Nizzolo (Tal./Israel-Premier Tech), ... 8. Peter SAGAN (SR/TotalEnergies) všetci čas ako víťaz



celkové poradie:



1. Miguel Angel Lopez (Kol./Medellin-EPM) 25:40:57 h, 2. Filippo Ganna (Tal./Ineos Grenadiers) +30 s, 3. Sergio Higuita (Kol./Bora-Hansgrohe) +44,... 49. SAGAN +17:23 min

San Juan 30. januára (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil 8. miesto v záverečnej etape 39. ročníka pretekov Vuelta a San Juan. V špurte pelotónu 112 km dlhej etapy so štartom i cieľom v meste San Juan mal rovnaký čas ako víťazný Austrálčan Sam Welsford. V balíku prišiel do cieľa aj Kolumbijčan Miguel Angel Lopez, ktorý sa tešil z celkového triumfu.Lopez si pripísal jedno etapové prvenstvo, jazdec tímu Medellin-EPM predstihol v celkovej klasifikácii o tridsať sekúnd Taliana Filippa Gannu. Náskok si vybudoval v piatej horskej etape a udržal si ho až do San Juanu. Najlepším výsledkom Sagana bolo druhé miesto vo štvrtej etape, celkovo skončil na 49. pozícii. Najbližšie ho 25. februára čakajú preteky Omloop Het Nieuwsblad v Belgicku, pripomenul špecializovaný portál cycling-info.sk.