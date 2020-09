Sagan obhajuje nebezpečný manéver: Videl som tam stĺpik

Chauvigny 10. septembra (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan bránil svoj manéver v záverečnom špurte 11. etapy Tour de France a vyhlásil, že vyšiel zo svojej dráhy, len aby zabránil nárazu do reklamného stĺpika, ktorý bol umiestnený medzi bočnými bariérami.



Incident sa odohral v závere stredajšej etapy, Sagan sa snažil pretlačiť po pravej strane okolo Wouta van Aerta, no tam nebolo veľa miesta a tak sa s Belgičanom dostal do kontaktu, keď vystrčil ľavé rameno a vytvoril si tak priestor. Preteková jury následne potrestala tridsaťročného Slováka za nebezpečný manéver, preradila ho na 85. miesto a prišiel o 43 bodov do súťaže o zelený dres. Na lídra Sama Bennetta tak strácal 68 bodov, Ír z QuickStepu zvýšil v 12. etape náskok o ďalšie dva body.



"Včera to mohol byť dobrý deň, ale nakoniec to tak neskončilo. Išiel som vo svojej dráhe. Začal som zozadu a videl som tam trochu miesta. Viete, videl som, že bariéry sú dosť blízko, ale v ich strede tam bolo niečo s reklamou, nejaký stĺpik, ktorý išiel o 90 stupňov von. Ak by som pokračoval v mojej dráhe, dotkol by som sa toho s mojimi riadidlami, takže som vybočil trochu doľava. Nemyslím si, že to bol nebezpečný pohyb. Rozhodnutie jury musím akceptovať. Ale nemyslím si, že by som niekoho zblokoval, sám som bojoval, aby som to prežil," uviedol vo štvrtok pre Eurosport.



Van Aert ukázal po prechode cieľom Slovákovi vztýčený prostredník za čo dostal pokutu 200 švajčiarskych frankov. "Po takom finiši môže každý reagovať neprimerane. Je to otázka emócií. Mám s tým všetkým skúsenosti. Je mladý a silný, ale musí byť aj o niečo uvoľnenejší," uviedol Sagan pre TV France. Aj samotný Van Aert s odstupom času pre priznal, že jeho prejav nebol vhodný: "Asi som na to nemal vôbec reagovať. Slobodne priznávam, že to nebolo správne. Asi to nebol úplne najlepší spôsob konverzácie."