Sagan obsadil na MS 63. miesto a nezaistil si OH2024

1. Thomas Pidcock (V. Brit.) 1:22:09 h, 2. Samuel Gaze (N. Zél.) +19 s, 3. Nino Schurter (Švaj.) +34, 4. Victor Koretzky (Fr.) +43, 5. Vlad Dascalu (Rum.) +54, 6. Alan Hatherly (JAR) +1:07 min, 7. Luca Braidot (Tal.) +1:41, 8. Lars Forster (Švaj.) +1:45; 9. Luca Schwarzbauer (Nem.) +1:52, 10. Anton Cooper (N. Zél.) +1:53, ...63. Peter SAGAN (SR) +7:14, nedokončil: Matej ULÍK (+ 2 kolá)

Glasgow 12. augusta (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil na MS v horskej cyklistike v Glasgowe 63. miesto. Trojnásobný majster sveta v cestnej cyklistike tak nevybojoval miestenku na budúcoročné olympijské hry v Paríži. Tú získali najlepší dvaja pretekári z krajín, ktoré nie sú v prvej devätnástke rebríčka UCI. Triumf vybojoval favorit Tom Pidcock z Veľkej Británie.Sagan odštartoval spolu s Holanďanom Mathieuom van der Poelom z piateho radu napriek tomu, že v tejto sezóne nenazbierali v disciplíne žiadne body do rebríčka Medzinárodnej cyklistickej únie. Práve tá pomohla obom cyklistom k lepšej pozícii na štartovom rošte. Ostatní pretekári za tento krok skritizovali UCI v otvorenom liste, no podľa únie dodala úprava poradia pretekom prestíž.Tridsaťtriročný Slovák sa vyhol hromadnému pádu na štarte a v začiatočnej fáze sa držal okolo 30. miesta, van der Poel odstúpil po páde na konci prvého kola. Sagan sa však začal postupne prepadávať, figuroval v piatej desiatke a v piatom z ôsmich kôl ho predstihli Arias Cuervo z Kolumbie, Slovinec Rok Naglič i Tomer Zaltsman z Izraela. To znamenalo v podstate koniec nádeje na olympijskú miestenku, Sagan ju môže ešte získať prostredníctvom Svetového pohára či vďaka voľnej karte.Druhé miesto za Pidcockom obsadil Novozélanďan Samuel Gaze so stratou 19 sekúnd a pódium doplnil obhajca titulu Nino Schurter zo Švajčiarska (+34 s). Miestenky do Paríža napokon vybojovali Lotyš Martiš Blums, ktorý skončil na jedenástom mieste a Gerardo Ulloa z Mexika, ktorý obsadil 33. pozíciu. Ďalšieho Slováka Mateja Ulíka stiahli z trate dve kolá pred koncom.