Sagan odchádza bez dresu i etapy: Sam je rýchlejší

Paríž 20. septembra (TASR) - Peter Sagan odchádza zo 107. ročníka Tour de France bez etapového triumfu i zeleného dresu. Bodovaciu súťaž nevyhral prvýkrát z ôsmich prípadov, keď prišiel do cieľa v Paríži. Tridsaťročný slovenský cyklista nestačil na svojho bývalého spolujazdca Íra Sama Bennetta, ktorý si okrem cenného dresu odniesol aj dve etapové prvenstvá.



Sagan zaostal za víťazným Bennettom (380 b) o 96 bodov. Tretí skončil Talian Matteo Trentin z tímu CCC (260). Tridsaťročný Slovák vyhral bodovaciu súťaž sedemkrát (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019), v roku 2017 ho diskvalifikovali po zrážke s Markom Cavendsihom. Ani tento rok sa nevyhol trestu, keď ho po nebezpečnom manévri v 11. etape preradili z druhého na posledné miesto v skupine s rovnakým časom a prišiel o 43 bodov. Navyše sa Bennett posunul na druhé miesto a jeho náskok bol razom 68 bodov.



Podľa Sagana to bol jeden z rozhodujúcich momentov v boji o zelený dres. "Myslím si, že trest v 11. etape ovplyvnil vo veľkej miere boj o zelený dres. Je lepšie brániť ho ako útočiť, ak by som mal náskok ja, tak by to bolo úplne inak. Ale pre výhru v bodovacej súťaži sme spravili všetko a preto nemám čo ľutovať," povedal v rozhovore pre RTVS.



V ďalšom priebehu sa Sagan so spolujazdcami z Bory snažili manko znížiť, no keď sa to nepodarilo ani v 19. etape, Slovák svojmu rivalovi zagratuloval k triumfu. Dvadsaťdeväťročný írsky šprintér bol pritom dlho v jeho tieni v tíme Bora-Hansgrohe. Bennett v ňom pôsobil v rokoch 2015-2019 a po príchode Sagana v roku 2017 mu musel prepustiť post šprintérskej jednotky. Tri roky tak chýbal na Tour, v tejto sezóne mu však dal šancu QuickStep a Bennett sa tímu odvďačil výborne. Svoje výkony korunoval triumfom na Elyzejských poliach. "Nedokážem ani povedať, aký som nadšený. Zelený dres, výhra na Champs-Élysées - majstrovstvách sveta v šprinte. Nikdy som si nemyslel, že dokážem vyhrať túto etapu a ešte aj v zelenom drese. Dokázal som to vo svojom vysnívanom tíme Deceuninck-Quickstep," povedal v cieli.



Sagan svojho súpera nezdolal v priamom súboji v dojazdoch etáp ani raz a po záverečnej etape Tour priznal, že je jednoducho lepší" "Daniel Oss ma opäť dotiahol na zadné koleso Sama Bennetta, ale čo mám na to povedať, je proste rýchlejší než ja."



Neúspech v záverečnej etape i v boji o zelený dres však zobral športovo a s jemu vlastným humorom: "Som v pohode. Mám menej povinností, nemusím ísť na pódium. Veľa ľudí si myslí, že určité veci sú samozrejmosť. Nie je to tak. O všetko treba bojovať," uviedol pre RTVS.



V rozhovore uviedol, že sa najbližšie predstaví na Giro d'Italia, čo znamená, že sa nezúčastní na MS v talianskej Imole, ktoré sa konajú od 24. do 27. septembra. Talianska Grand Tour odštartuje 3. októbra. "Medzi Tour a Girom je trinásť dní. Myslím si, že mám nejakú kondíciu, čo som tento rok natrénoval a teraz ide skôr o to, aby som sa zregeneroval po mentálnej stránke. Tieto trojtýždňové preteky sú o každodennom psychickom vypätí. Na Giro treba prísť so silami, aby mal človek chuť bojovať. Treba zregenerovať, netreba ani veľmi trénovať a chcem si užiť pár dní so synom," uviedol.



Sagan sa vyjadril aj k medializovaným informáciám o jeho zotrvaní v tíme. Podľa neho niektoré médiá prekrútili slová tímového šéfa Ralpha Denka o tom, že po sezóne prehodnotia spoluprácu. Sagan má s Borou zmluvu aj na ďalší rok: "Som s Ralphom každý deň a neviem, že by sa malo niečo meniť."