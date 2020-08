Sagan odštartoval Tour de France 5. miestom

Cyklisti s ochrannými rúškami čakajú na štart 1. etapy prestížnych cyklistických pretekov Tour de France (TdF) v juhofrancúzskom meste Nice v sobotu 29. augusta 2020. Úvodná etapa merala 156 kilometrov, so štartom a cieľom v Nice. Foto: TASR/AP

Francúzsky cyklista Julian Alaphilippe drží bicykel po páde v 1. etape prestížnych pretekov Tour de France (TdF) v juhofrancúzskom meste Nice v sobotu 29. augusta 2020. Úvodná etapa merala 156 kilometrov, so štartom a cieľom v Nice. Foto: TASR/AP

Cyklisti počas 1. etapy prestížnych cyklistických pretekov Tour de France (TdF) v juhofrancúzskom meste Nice v sobotu 29. augusta 2020. Úvodná etapa merala 156 kilometrov, so štartom a cieľom v Nice. Foto: TASR/AP

Nice 29. augusta (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan z Bora-Hansgrohe odštartoval preložený 107. ročník Tour de France piatym miestom. Úvodnú etapu dlhú 156 km so štartom a cieľom v Nice vyhral v hromadnom špurte Nór Alexander Kristoff zo SAE Team Emirates, ktorý si obliekol aj žltý dres pre lídra pretekov. Druhý skončil úradujúci majster sveta Mads Pedersen z Dánska (Trek-Segafredo) a tretí finišoval Holanďan Cees Bol (Sunweb)."Grand Départ" poznačilo množstvo pádov, ktoré zapríčinili hustý dážď a mokrá vozovka. Na zemi skončili napríklad líder Quick Stepu Julian Alaphilippe, šprintér Lotta Caleb Ewan, George Bennett z Jumbo-Visma, Pierre Latour z AG2R, Omar Fraile (Astana), Christophe Laporte (Cofidis), Ion Izagirre (Astana) a zvlášť nepríjemný pád mal Rus Pavel Sivakov z Ineosu.Organizátori pripravili na úvodný deň 156 km dlhú trať s dvoma stúpaniami 3. kategórie na Côte de Rimiez (5,8 km, 5,1%). Pelotón ho absolvoval druhýkrát 59 km pred cieľom, nasledovala už len rovinatá trať a tak sa čakal hromadný dojazd. Únik sa vytvoril už na úvodných stovkách metrov, keď sa odtrhla trojica Michael Schär (CCC), Cyril Gautier (B&B Hotels-Vital Concept) a Fabien Grellier (Total-Direct Energie). Ich náskok sa pohyboval v rozmedzí dvoch až troch minút. Ešte pred prvým stúpaním na Rimiez prišiel pád, do ktorého sa zaplietli Sam Bennett (Quick Step) či Domenico Pozzovivo (NTT), no najmä na zjazde z kopca sa s nimi roztrhlo vrece. Asi najhoršie skončil jeden z lídrov Ineosu Sivakov, ošetrili ho lekári, s odreninami a roztrhaným dresom pokračoval, ale s veľkou stratou na balík. Chvíľu po ňom išiel na zem aj Alaphilippe, ale ten sa do hlavného poľa vrátil.Úvodná rýchlostná prémia ročníka sa stala korisťou Schära, špurt pelotónu vyhral a 13 bodov si pripísal Sagan. Po ňom nasledovalo druhé stúpanie na Rimiez, kde sa skončil únik, a následný zjazd. V ňom viedol pelotón kapitán Jumba Tony Martin, ktorý z čela zavelil na zmiernenie tempa, aby sa cyklisti vyhli ďalším pádom. To sa úplne nepodarilo, no bolo ich jednoznačne menej ako pri prvom zjazde. Sagan sa počas celých pretekov držal v bezpečí na čele balíka. Na záverečných 25 km sa už všetko spojilo a pelotón, až na pár odpadlíkov smeroval k záverečnému špurtu. Sóloúnik ešte skúsil Benoit Cosnefroy (AG2R), ale bez úspechu. Tri km pred cieľom však prišlo v strede balíka k ďalšiemu hromadnému pádu, bol v ňom napríklad Thibault Pinot, šprintéri však zostali na čele a pripravovali sa na finiš. Nechýbal medzi nimi ani Sagan, ktorý mal pri sebe Daniela Ossa. Najviac síl však mal v závere Kristoff, ktorý sa vyviezol za Saganom, potom za Bolom a keď sa mu otvoril priestor prišiel si pre etapové vavríny i žltý dres.Tour sa mala pôvodne začať 27. júna, no pandémia koronavírusu ju posunula o dva mesiace. Zároveň obmedzila aj počet divákov a zaviedla množstvo opatrení. Jedným z nich je, že ak dvaja členovia jedného tímu budú mať v priebehu týždňa pozitívne testy na koronavírusu, organizátori vylúčia celý tím.V nedeľu je na programe náročná 2. etapa, v ktorej sa už bude bojovať o celkové poradie. Pelotón totiž musí prekonať dva kopce 1. kategórie s výškou nad 1500 metrov. Trať meria 186 km a opäť štartuje a končí sa v Nice.