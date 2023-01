Sagan po sezóne končí vo WorldTour, chce štartovať na OH 2024

San Juan 27. januára (TASR) - Slovák Peter Sagan ukončí po tejto sezóne kariéru profesionálneho cestného cyklistu. Trojnásobný majster sveta potvrdil, že po roku 2023 nebude ďalej pokračovať vo WorldTour a bude sa pripravovať na OH 2024 v Paríži, kde chce štartovať v horskej cyklistike. Oznámil to na tlačovej konferencii počas voľného dňa na pretekoch Vuelta a San Juan v Argentíne, rozhodnutie zverejnil aj na svojej facebookovej stránke.



"Chcel by som povedať, že nastala tá chvíľa, keď som sa rozhodol, že po tejto sezóne končím v pretekoch WorldTour. Chcel by som sa pripraviť na olympijské hry, kde by som sa rád predstavil v horskej cyklistike," uviedol podľa cyclingnews.com Sagan, ktorý vo štvrtok oslávil svoje 33. narodeniny.



Sagan, ktorému plynie druhý rok z dvojročného kontraktu v tíme TotalEnergies, naznačil, že by chcel v tejto sezóne štartovať v jarných klasikách i na Tour de France. V roku 2024 by sa mohol predstaviť vo farbách TotalEnergies v pretekoch horskej cyklistiky a ojedinele v niektorých cestných pretekoch mimo série WorldTour.



Slovenský cyklista je sedemnásobný držiteľ zeleného dresu z TdF, šampión monumentov Okolo Flámska či Paríž-Roubaix, na konte má spolu 121 víťazstiev.