Saganovi implantovali senzor tepu: O pár dní som späť

Ancona 23. februára (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan sa v piatok v nemocnici v talianskej Ancone podrobil procedúre na odstránenie problémov so srdcom. Pod kožu mu implantovali senzor tepu, ktorý bude monitorovať jeho stav. Nepotvrdili sa tak pôvodné informácie talianskeho denníka La Gazzetta dello Sport a ďalších zahraničných médií, že sa trojnásobný majster sveta mal v Ancone podrobiť menšiemu operačnému zákroku - ablácii, so zavedením katétrov na sledovanie arytmie.



"Všetko je pod kontrolou a už o pár dní sa vrátim na môj bicykel!," odkázal Sagan prostredníctvom sociálnej siete po vyšetreniach v Ancone. Počas minulého víkendu mal na pretekoch v horskej cyklistike v španielskej Chelve problémy s nezvyčajne vysokým tepom - abnormálnu tachykardickú epizódu. V cieli mu opakovane namerali tepovú frekvenciu, ktorá prekonala hranicu 200 úderov za minútu. Tridsaťštyriročný pretekár potom absolvoval počas týždňa sériu vyšetrení, ktoré potvrdili pretrvávajúce zrýchlenie srdcového rytmu.



V Ancone sa preto podrobil detailnejším vyšetreniam a tie ukázali, že operácia vážnejšieho charakteru nie je nutná. "Elektrofyziologické vyšetrenia vylúčili akúkoľvek supraventrikulárnu alebo ventrikulárnu arytmiu patologického významu. Bol implantovaný podkožný záznamník udalostí, ktorý umožní budúce sledovanie športovca," píše sa v lekárskej správe, ktorú zdieľal Sagan na sociálnej sieti a informoval o nej aj špecializovaný portál biker.sk. Procedúry v Ancone vykonal riaditeľ kliniky, profesor Antonio Dello Russo za prítomnosti kardiológa Roberta Corsettiho, ktorého Sagan pozná od začiatku profesionálnej kariéry.



"Peter je v poriadku. Približne o týždeň sa opäť posadí na bicykel a bude pokračovať v plánovanom programe. Všetko je pod kontrolou," uviedol pre agentúru AFP aj Saganov mediálny manažér Gabriele Uboldi. Podľa neho cieľom Sagana naďalej zostáva účasť v horskej cyklistike na tohtoročnej olympiáde v Paríži.



Sagan sa momentálne venuje horskej cyklistike za tím Specialized Factory Racing Team. V tejto sezóne štartoval v dvoch pretekoch - najprv na podujatí HERO Abú Zabí a minulý víkend v Chelve. Najbližší víkend sa mal predstaviť v španielskom Banyoles, kde však bude určite absentovať. Jeho cieľ je kvalifikovať sa na OH v Paríži, na to však musí nazbierať dostatočné množstvo UCI bodov. Iba 19 najlepších krajín sa kvalifikuje na OH 2024 a Slovensku momentálne patrí až 38. miesto. Sagan má na splnenie kvalifikačných kritérií čas do 26. mája. Ďalšia šanca je, že by dostal možnosť štartovať na základe prerozdelenia nevyužitých miesteniek po konci kvalifikačného procesu.