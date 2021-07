Sagan potvrdil odchod z Bory, mieri do TotalEnergies

Paríž 29. júla (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan definitívne potvrdil odchod z tímu Bora-Hansgrohe. Od budúcej sezóny by mal podľa Cyclingnews pôsobiť vo francúzskom zoskupení TotalEnergies.



Z nemeckej stajne odchádzajú aj jeho brat Juraj a ďalší slovenský reprezentant Erik Baška. "Rád by som oznámil, že už neobnovím kontrakt s tímom Bora-Hansgrohe po konci sezóny," uviedol Sagan pre oficiálny web Bory-Hansgrohe. "Chcel by som sa poďakovať sponzorom, mojim tímovým kolegom a celému vedeniu Bory za podporu a dôveru vo mňa za uplynulých päť sezón. Dosiahli sme spolu mnoho. Stal som sa ako prvý cyklista trojnásobným majstrom sveta v sérii. Vyhral som Paríž-Roubaix a zaznamenal sté profesionálne víťazstvo v drese Bory. Taktiež som získal rekordný siedmy zelený dres na Tour de France a môj prvý cyklámenový dres na Giro d'Italia. Po dlhej diskusii s vedením sme dospeli k vzájomnej dohode, že bude najlepšie, aby sa kruh uzavrel a ja by som mal otvoriť novú kapitolu. Zmena je súčasť života a prispieva k rastu. Som presvedčený, že Bora bude aj naďalej úspešná. Prajem im všetko dobré v nadchádzajúcej sezóne."



Do nového tímu by sa mali presunúť aj Saganovi dlhoroční spolujazdci Maciej Bodnar a Daniel Oss.