Sagan prijal presuny termínov pokojne: Musíme to akceptovať

Berlín 19. apríla (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan v rozhovore s fanúšikmi na svojom profile na sociálnej sieti v sobotu večer potvrdil, že sa rozhodne až neskôr, či bude po zmenách termínov Tour de France a Giro d'Italia štartovať na oboch podujatiach. Situáciu sleduje pokojne a presun 107. ročníka "Starej dámy" s následným nahustením kalendára prijal pragmaticky.



"Je to tak a musíme to akceptovať," citovala trojnásobného majstra sveta agentúra DPA z rozhovoru na instagrame. Už skôr jeden zo športových riaditeľov Saganovho tímu Bora-Hansgrohe Ján Valach pre TASR prezradil, že v tíme na pripravenie stratégie na zvyšok sezóny potrebujú viac pokoja a času.



Prestížne cyklistické preteky Tour de France odštartujú v novom termíne od 29. augusta a vyvrcholia 20. septembra. Potvrdili to organizátori z Amaury Sport Organisation (ASO). Pôvodne sa mala Tour uskutočniť od soboty 27. júna do nedele 19. júla, tento termín zrušili pre pandémiu koronavírusu. Medzinárodná cyklistická únia (UCI) tiež potvrdila pôvodný termín svetového šampionátu vo Švajčiarsku na 20. až 27. septembra.



Tridsaťročný Sagan mal byť na štarte Giro d'Italia v pôvodnom termíne 9. mája, aj tieto preteky však odložili. Zatiaľ nie je jasné, či sa napokon na Gire zúčastní. Preteky by sa mali konať hneď po skončení Tour a nasledovať by mala španielska Vuelta. Medzinárodná cyklistická únia (UCI) zatiaľ presný dátum oboch Grand Tour nezverejnila. "UCI spolu s organizátormi v týchto ťažkých časoch urobili rozhodnutie v najlepšom záujme pre náš šport. V najbližšom čase uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať. Až potom si môžem premyslieť naše plány," dodal rekordný sedemnásobný víťaz bodovacej súťaže na Tour.