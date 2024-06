Sagan pripravil deň pre fanúšikov, uskutoční sa v utorok v Malinove

Bratislava 17. júna (TASR) - Trojnásobný majster sveta Peter Sagan usporiada pre priaznivcov cyklistiky rodinný deň. Podujatie sa uskutoční v utorok vareáli TJ Malinovo neďaleko Bratislavy a fanúšikov čaká okrem autogramiády aj bohatý sprievodný program.



Akcia odštartuje o 15.00 h a účastníci si so Saganom budú môcť aj zajazdiť na bicykli. Pripravený je footgolf, ďalej koleso šťastia, jazda trabantom a rôzne súťaže a preteky.



Sedemnásobný víťaz bodovacej súťaže na Tour de France vlani oficiálne ukončil kariéru v cestnej cyklistike a mal sa venovať len horskej. Prišla však ponuka podporiť slovenský tím Pierre Baguette Cycling a využil ju. Saganov nástup do prebiehajúcej sezóny sťažila operácia srdca. Komplikácie prišli vo februári na pretekoch v horskej cyklistike v španielskej Chelve. Pod kožu mu implantovali senzor tepu, ktorý má monitorovať jeho stav. Musel tak vynechať dva štarty na "ceste" v Slovinsku i viaceré na horských bicykloch. Začiatkom mája však už pretekal v drese Pierre Baguette na Okolo Maďarska a mal by koncom mesiaca štartovať aj na najprestížnejších domácich pretekoch Okolo Slovenska. Na horskom bicykli sa chcel predstaviť aj na OH v Paríži, no kvalifikačné body už nenazbiera.