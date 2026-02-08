< sekcia Šport
Sagan sa do Milána vracia rád: „Mám pekné spomienky“
Sagan sledoval z hľadiska aj príchod slovenskej olympijskej výpravy na čele s vlajkonosičom Tomášom Tatarom.
Autor TASR
Miláno 8. februára (TASR) - V dejisku zimných olympijských hier v Miláne sa počas prvých dní ukázal aj bývalý slovenský cyklista Peter Sagan. Bol medzi osobnosťami, ktoré v sobotu slávnostne otvorili slovenský dom, večer potom absolvoval autogramiádu. Sagan má k Taliansku blízko, keďže práve z tejto krajiny prenikol do veľkej cyklistiky. Slovákom, ktorí sa chystajú navštíviť Miláno, preto odporučil aj niektoré miesta.
Trojnásobný majster sveta a držiteľ siedmich zelených dresov z Tour de France pre najlepšie bodujúceho pretekára bol ešte predtým súčasťou otváracieho ceremoniálu na San Sire. „Prvýkrát v živote som videl naživo otváraciu ceremóniu, takže mám z toho veľké emócie a takisto keď som otváral slovenský dom. Mám veľmi pekné zážitky.“
K ceremoniálu ešte dodal: „Bolo to veľmi silné, ale ako pretekár by som to asi nechcel zažiť, lebo potom by som v noci nespal. Boli to veľmi silné emócie, mal som zimomriavky po tele a musím povedať, že keď vystupoval ešte aj Andrea Bocelli na konci, tak to bolo fakt super.“
Sagan sledoval z hľadiska aj príchod slovenskej olympijskej výpravy na čele s vlajkonosičom Tomášom Tatarom. „Vždy som chcel byť na otváracej ceremónii, aby som niesol vlajku, ale nikdy sa mi to nepodarilo. Musím povedať, že je to fakt bomba.“
Miláno patrí medzi Saganove obľúbené mestá. Je úzko spojené s jeho kariérou, keďže jazdil v talianskom tíme, tunajšiu kultúru dobre pozná. Štartoval tu na slávnej klasike Miláno - San Remo a v roku 2021 stál v Miláne na pódiu, keď získal triumf v bodovacej súťaži na Giro d'Italia. „Taliansko je môj druhý domov. O to je pre mňa vzácnejšie a silnejšie, že som tu. Chcel som tu ešte pobudnúť, ale vraciam sa do Dubaja. Naposledy som bol v Miláne, keď som prišiel do cieľa na Gire. Mám z toho veľmi pekné spomienky, lebo vtedy ma prišiel pozrieť aj syn, boli sme spolu na pódiu. Je to taká ikonická fotka pre mňa aj preňho, mal som na sebe cyklaménový dres. Klasiku Miláno - San Remo som nikdy nevyhral a tým že žijem bližšie pri San Reme ma to trochu mrzí, ale nevadí. Život je taký. Kariéra prebehla ako prebehla, nič neľutujem, práve naopak, môžem iba ďakovať za to, čo som všetko pozažíval a aké mám skúsenosti a zážitky.“
Podotkol, že do Milána sa vždy rád vracia a slovenským fanúšikom odporučil aj niektoré miesta: „Bol som si pozrieť aj nejaké galérie umenia a takisto Duomo - milánsku katedrálu, čo je srdce Milana. Je to historická stavba, ktorú si človek musí pozrieť. Koloseum v Ríme už padá, ale Duomo je niečo, čo navrhli a stále to tu stojí a stále to udržujú. Ja som mal ešte tú možnosť, že keď som bol cyklista, tak som robil reklamu pre Giro d´Italia a mal som možnosť navštíviť La Scalu. To je historické divadlo a mám taký vtipný zážitok. Na pódium v La Scale môžu ísť iba herci, umelci a speváci, nikto iný tam nemôže vkročiť. Tak som sa spýtal, že či mám spievať, ale povedali mi, že mi dajú schodíky pred pódium a bude to vyzerať ako keby som na ňom stál. Oponoval som, že aj ja som umelec, veď som niečo dosiahol, ale nedalo sa. Ale La Scalu môžem odporučiť ľuďom, je to pekné. Miláno dýcha históriou.“
Sagan ešte uviedol, ktoré športy na ZOH by si chcel vyskúšať a ktoré si rád pozrie. „Skoky na lyžiach. Ale nie, robím srandu. Ale som zo Žiliny a keď sme robili zimnú prípravu, tak sme bežkovali, chodili na turistiku, lyžovali sme a snoubordovali. Hrali sme aj hokej na prírodnom ľade. Teraz už sú zimy slabšie, už ani toľko nemrzne, ale ja som mal ešte takéto detstvo. Pamätám si veľa snehu, snehové prázdniny, keď nás uvoľnili zo školy. Určite si pozriem hokej, to je asi naša srdcovka pre všetkých, Slovákom všetci držíme palce. Zároveň aj Peti Vlhovej. Prajem našim olympionikom iba všetko to najlepšie a nech sa im vyhýbajú zranenia a nech donesú čo najviac medailí.“
