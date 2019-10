Sagan premiérovo na Gire: Uvidíme, čo prinesú prvé etapy

Miláno 24. októbra (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan sa v roku 2020 premiérovo predstaví na Giro d'Italia. Oznámil to vo štvrtok počas oficiálnej prezentácie trasy pretekov v Miláne. Giro je jediná z troch Grand Tours, na ktorej sa Sagan ešte nezúčastnil, 103. ročník podujatia odštartuje 9. mája v Budapešti.



"Ak sa dovtedy nič nestane, v máji 2020 budem prvýkrát štartovať na Gire. Uvidíme, čo prinesú prvé tri etapy v Maďarsku. Je skvelé, že budem môcť pretekať tak blízko od slovenských hraníc. Som presvedčený o tom, že sa na mňa príde pozrieť veľa slovenských fanúšikov a počas celej trate ich bude počuť," uviedol Sagan, ktorý sa v doterajšej kariére zúčastnil na dvanástich podujatiach Grand Tour, no ešte nikdy nie na slávnom talianskom "etapáku". Osemkrát štartoval na Tour de France (2012-2019) a štyrikrát na španielskej Vuelte (2011, 2014, 2015, 2018). Na Tour si pripísal dvanásť etapových triumfov a tento rok získal rekordný siedmy zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže, na cestách si pripísal štyrikrát etapové vavríny.



Sagan priznal, že Taliansko je jeho "srdcovka". "Takmer každý rok štartujem na pretekoch Tirreno-Adriatico, na talianskych cestách často trénujem. Taliansko malo v mojom srdci vždy špeciálne miesto. V roku 2008 som tu získal prvý titul majstra sveta, keď som sa venoval ešte predovšetkým horskej cyklistike. Počas profikariéry som dlhé roky jazdil za talianske tímy. Každý cyklista sníva o tom, že raz bude štartovať na Gire," dodal trojnásobný majster sveta.



Po oznámení štartu na Gire je otázne, aký súťažný model zvolí Sagan na nasledujúci ročník, keďže ide o olympijský rok a preteky s hromadným štartom v Tokiu sú na programe len sedem dní po skončení Tour De France. Sagan sa v uplynulých rokoch navyše pravidelne predstavoval na jarných klasikách, ktoré vrcholia krátko pred štartom Gira, ktoré vyvrcholí 31. mája v Miláne.



Šéf tímu Bora-hansgrohe Ralph Denk však potvrdil, že Sagan bude v roku 2020 štartovať nielen na Gire, ale aj na Tour. "Vždy som hovoril, že Petrov súťažný plán sa v budúcnosti zmení. V novej sezóne do jeho programu prvýkrát pribudne Giro, na ktorom by mal bojovať o dres pre víťaza bodovacej súťaže. Saganovi fanúšikovia vo Francúzsku však nemusia mať žiadne obavy. Peter sa v júli predstaví na Tour, kde bude obhajovať zelený dres," citovala slová Denka agentúra DPA.