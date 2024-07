Sagan sa rozlúčil s kariérou druhým miestom v cross-country

Košice 21. júla (TASR) - Slovenský cyklista Peter Sagan oficiálne ukončil aktívnu kariéru. Vo svojich záverečných pretekoch pod hlavičkou Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) obsadil druhé miesto v disciplíne cross-country na národnom šampionáte v horskej cyklistike.



Trojnásobný majster sveta na ceste obsadil druhé miesto najskôr na krátkej trati, následne ho zopakoval aj v nedeľňajších pretekoch cross-country. "Na to, že som sa zúčastnil na týchto pretekoch už len tak zo srandy, som veľmi rád, že som dosiahol druhé miesto," uviedol Sagan pre STVR po sobotňajších pretekoch, necelý mesiac po konci kariéry na ceste. Pôvodne bolo jeho zámerom kvalifikovať sa na OH v Paríži, no pod piatimi kruhmi sa nepredstaví. "V tejto sezóne som sa chcel sústrediť na horské bicykle, ale po veciach, ktoré sa udiali na začiatku sezóny, som sa rozhodol, že sa budem venovať viac ľuďom. Stále mám čo robiť, budem chodiť po podujatiach, ale už nie preto, aby som dosahoval výsledky. Som rád, že si ešte môžem zapretekať, ale už nie som vo forme, v ktorej som býval roky predtým," dodal pre STVR.



Sedemnásobný víťaz bodovacej súťaže na Tour de France vlani oficiálne ukončil kariéru v cestnej cyklistike a mal sa venovať len horskej. Prišla však ponuka podporiť slovenský tím Pierre Baguette Cycling, ktorú využil. Nástup do prebiehajúcej sezóny mu sťažila operácia srdca. Nakoniec sa vrátil ešte na Okolo Slovenska. "Nebolo to najlepšie, ale boli to moje posledné preteky v cestnej cyklistike, tak som rád, že som prišiel do cieľa. Bol som rozhodnutý, že tento rok už nebudem jazdiť cestu a pôjdem ju iba ako prípravu. Tým, že som mal zo začiatku roka problémy so srdcom, tak som to išiel iba tak zo srandy. S bicyklom sa ešte nelúčim, ale s cestnými pretekmi už hej. V prvom rade chcem poďakovať všetkým fanúšikom za to, že ma počas celej kariéry podporovali a veľmi si to vážim," povedal Sagan koncom júna na pódiu.