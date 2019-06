Sagan si taktiku na Majstrovstvá SR premyslí, s prípravou je spokojný

V nedeľu sa bude súťažiť v kategórii mužov Elite.

Trnava 29. júna (TASR) - Peter Sagan si pred nedeľňajšími pretekmi na spoločných majstrovstvách Slovenskej a Českej republiky v cestnej cyklistike trúfa na titul, ale trať ešte poriadne nevidel a taktiku rozoberie s tímom na sobotňajšej večernej porade.



V nedeľu sa bude súťažiť v kategórii mužov Elite. Štart aj cieľ bude na Hlbokej ulici v centre Trnavy. Okruhy sú dva. Veľký má 64 kilometrov a ide cez Špačince, Dolné Dubové, Horné Dubové až do Dechtíc a cez Kátlovce sa vracia späť. Malý okruh ide iba do Špačiniec a späť, má osemnásť kilometrov. Pôjdu sa rôzne kombinácie okruhov a v meste aj po mačacích hlavách. "Dúfam, že som v najlepšom stave, v akom môžem byť. Priletel som a hneď som išiel pozrieť detskú tour Petra Sagana. Je tu teplo, ale nevadí mi to. Verím, že sa dobre pripravím na Tour de France," uviedol Sagan na sobotňajšej tlačovej konferencii v Trnave.



Slovenský cyklista o taktike ešte nepremýšľal. "Uvidíme po porade, ktorú máme večer. Trať má iný profil ako vlani, pokúsime sa o čo najlepší výsledok," doplnil muž, ktorý ešte nemá zmapovaných ani súperov, no najmä Česi Zdeněk Štybar a Petr Vakoč ho budú chcieť v pretekoch zdolať. "Mali by sme ísť ako tím, aby sme uspeli, lebo cyklistika je tímový šport. Neviem, či sa Česi budú chcieť pokúšať o úniky, alebo ako to nakoniec vyjde. Uvidíme zajtra," uviedol Sagan.



Trojnásobnému majstrovi sveta šampionát slúži aj ako príprava na Tour de France, kde bude obhajovať zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže. Pred týždňom získal cyklista tímu Bora-Hansgrohe triumf v bodovacej súťaži na pretekoch Okolo Švajčiarska, čo sa mu na tomto prestížnom etapovom podujatí podarilo rekordný ôsmy raz. "Ja sa cítim po príprave veľmi dobre, nemám sa na čo sťažovať. Mal som aj tréningový kemp v Amerike. Vo Švajčiarsku som urobil dobrý výsledok, ja som spokojný. Nejde o to ako sa cítim, ale aké výsledky dokážem na Tour urobiť. Takže uvidíme, aké výsledky prídu a potom môžeme hodnotiť," objasnil.



Deň pred pretekmi mal slovenský cyklista meniny, ale oslavy si odoprel. Zúčastnil sa však na detskej Tour, ktorá niesla jeho meno a ktorá bola sprievodným programom na šampionáte. "Meniny sa vo svete neoslavujú, odvykol som si na to. Som hrdý na svojho bývalého trénera, že niečo takéto robí. Už v takomto veku sa môže ukázať, kto má talent a kto nie. Je to pekná myšlienka."



Spoločné majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky sú najsledovanejším cyklistickým podujatím v týchto krajinách a aj vďaka účasti profíkov sa tešia veľkému diváckemu záujmu priamo na mieste či televíznych obrazovkách. "Z roka na rok sme sa zlepšovali. Dlho sme nemali priame prenosy, teraz sa to opäť dostáva do televízie, čo je veľké plus. Cyklistika potrebuje veľa peňazí a veľa obetavých ľudí. Som rád, že raz do roka môžu vidieť diváci veľké hviezdy a verím, že spolupráca bude pokračovať," povedal Prezident Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) Peter Privara. Jeho český kolega Petr Marek súhlasne prikývol: "Spoločné majstrovstvá sú zaujímavé a chceme v tom rozhodne pokračovať."